Días después de sostener un pleito con la CRC, Gustavo Petro finalmente regresó a la televisión nacional y apareció con su insistente alocución presidencial en los diversos canales nacionales del país. Esto se da en medio de la disputa que hay sobre la decisión del Consejo de Estado, que limitó las intervenciones del mandatario.

El presidente arrancó su proclama sobre las 7:30 de la noche en las señales de RCN, Caracol, RTVC, entre otras sintonías. De inmediato, se quejó de una censura, tanto del alto tribunal como de la CRC, y se centró en la temática de la erradicación de cultivos para uso ilícito en Colombia, narcotráfico y crisis de violencia.

Noticia en desarrollo…

