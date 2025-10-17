Un video en redes sociales compartido por el mandatario Gustavo Petro, en el que el dueño de un taller de carros en Pereira agrede a uno de sus empleados, que al parecer es de la tercera edad, ocasionó toda una catarata de reacciones, debido al nivel de abuso, desigualdad, indignidad e irrespeto que se ve allí, a tal punto que hasta el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también lo publicó.

En las imágenes se observa que el propietario del establecimiento (de origen español, según algunas versiones) tomó un balde lleno de agua y mojó al trabajador, mientras que le gritó insultos de todo tipo en la cara y le echó en cara que allí es donde él puede comer y dormir. Todo esto porque, al parecer, el colaborador se habría emborrachado, un acontecimiento que, a todas luces, merece rechazo.

No obstante, se trataría de un video viejo, ya que el actual dueño del taller habló con Blu Radio y le aclaró a Néstor Morales que la persona que agredió al trabajador en ese video ya no trabaja allí, debido a que hubo un cambio de administradores desde hace dos meses: “Él entregó porque no pudo con lo del arriendo y se fue. Entonces, por favor, les pido que nos ayuden a rectificar la noticia porque ese video es viejo y nos da miedo porque la gente está muy indignada por lo viral que se ha vuelto esa publicación”, le aseguró el ciudadano a ese medio.

Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes , cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador pic.twitter.com/iP1GqCVQpB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 17, 2025

Ya el presidente Gustavo Petro ha tenido algunas salidas en falso con trinos que no son, con fallas en el tiempo o hasta con datos inexactos. Sin embargo, a pesar de este descache, sí es un caso complejo de abuso laboral que todavía se vive en muchas zonas del país.

“Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes , cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”, fue el trino del mandatario, el cual acompañó con el video que, aparentemente, ocurrió en Pereira.

¿Qué dijo el Ministerio de Trabajo por el caso de abuso laboral en el taller de Pereira?

En entrevista con Blu Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, mencionó que la oficina de la cartera en la ciudad de Pereira ya se encuentra haciendo las investigaciones correspondientes ante este claro hecho de abuso laboral a un hombre de la tercera edad, ya que vulnera sus derechos no solo como trabajador, sino también como ciudadano.

Adicionalmente, espera aclarar si el taller de carros continúa siendo de los mismos dueños o si de verdad cambió de administradores. Adicionalmente, confirmar si el hombre que comete la agresión es de ciudadanía española o no para llevar a cabo las respectivas sanciones.

