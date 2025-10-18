El exfiscal Francisco Barbosa respondió con dureza al presidente Gustavo Petro tras las críticas que este hizo por la supuesta falta de investigación al narcotraficante Sebastián Marset en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Barbosa defendió su gestión, recordando que bajo su administración se logró la condena de nueve personas implicadas en el crimen, y señaló que la responsabilidad por el asesinato de un testigo clave en prisión no recaía sobre él.

En su réplica, Barbosa lanzó una serie de cuestionamientos directos a Petro, pidiéndole que explicara presuntos vínculos con alias ‘Pitufo’, un contrabandista señalado de haber financiado su campaña presidencial y de haberle facilitado un avión.

También insinuó posibles nexos con Hugo ‘el Pollo’ Carvajal y le pidió aclarar qué relación tenían su hermano y familiares con narcotraficantes o lavadores de dinero.

Finalmente, Barbosa advirtió al presidente que se prepare para “responderle a la justicia americana a partir del 7 de agosto de 2026”, cuando termine su mandato.

“¿Por qué tan ofendido con los que no nos dejamos manosear? Prepárese más bien para responderle a la justicia americana a partir del 7 de agosto de 2026”, señaló Barbosa.

Sus declaraciones intensifican el enfrentamiento político entre ambos y reavivan el debate sobre presuntos vínculos entre campañas políticas y el narcotráfico en Colombia.

