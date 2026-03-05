La investigación por el asesinato de las hermanas Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández, de 17, sigue revelando nuevos detalles que estremecen a la comunidad del Atlántico.

Uno de los hallazgos más delicados corresponde a videos encontrados en el celular de uno de los presuntos responsables, material que ahora forma parte de las pruebas analizadas por las autoridades.

Las adolescentes habían sido reportadas como desaparecidas el 17 de febrero de 2026, en medio de las celebraciones del Carnaval. Once días después, sus cuerpos fueron encontrados en una zona enmontada del municipio de Malambo, hecho que desató una profunda conmoción en la región.

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas señaladas de participar en el caso. Entre ellos se encuentra un joven de 19 años conocido con el alias de ‘Tata’, así como un menor de edad que permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Investigadores lograron ubicarlos luego de varios días de seguimiento y análisis de información. Un accidente de tránsito en motocicleta en el que estuvieron involucrados los sospechosos también facilitó su localización y permitió avanzar en las diligencias del caso.

El celular que se convirtió en pieza clave

Uno de los elementos más importantes dentro de la investigación es el teléfono celular incautado a uno de los capturados. Según las autoridades, desde ese mismo dispositivo se habrían enviado mensajes y llamadas a la madre de las adolescentes durante los días en que la familia buscaba información sobre su paradero.

Durante el análisis del equipo, los investigadores encontraron videos que habrían sido enviados a la familia en medio de las exigencias de dinero, material que ahora forma parte de la evidencia digital revisada por la Fiscalía.

De acuerdo con el relato de la madre, en una de las grabaciones se observaría a una de las jóvenes amenazada con un arma, mientras continuaban las presiones para que entregara dinero a cambio de información sobre ellas.

El hallazgo de estos archivos se suma a otras pruebas recopiladas por las autoridades, como mensajes, llamadas e información extraída de dispositivos móviles, elementos que buscan reconstruir lo ocurrido durante los días en que las hermanas estuvieron desaparecidas.

Mientras continúan las diligencias judiciales, la Fiscalía y la Policía mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad de cada implicado en este caso que ha causado indignación en el país.

