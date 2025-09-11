En la tarde de este 11 de septiembre nuevamente se registran afectaciones de movilidad en inmediaciones de universidades públicas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la afectación vial fue registrada en la avenida circunvalar con calle 26A, en el sentido sur-norte, por manifestaciones.

Según registros en redes sociales, serían estudiantes de la Universidad Distrital los que adelantan las protestas en este punto.

Así mismo, en la Universidad Nacional, a la altura de la calle 26 con NQS, se adelantan desvíos en las rutas de transporte como SITP y Transmilenio, también a causa de protestas que se adelantan.

[01:01 p. m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Av. Circunvalar con calle 26A, en sentido Sur – Norte, por manifestación. 🟠Rutas alternas: Calle 26 al Occidente y Carrera 7 al Norte. 👮@TransitoBta y Grupo Guía desvían y regulan el tráfico en la zona. pic.twitter.com/tEmKbLSVj1 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 11, 2025

Ante esto, las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la calle 26 hacia el occidente y la carrera séptima en dirección norte, para evitar mayores contratiempos.

Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos, pero se mantiene presencia de gestores de convivencia y Policía en la zona.

De acuerdo con Transmilenio, estas son las rutas que tienen desvíos en la zona de la Macarena:

Desvíos para las rutas 97 – 120 – HA702 – KA324 de TransMiZonal, debido a los cierres viales en la sede de la universidad la Macarena.

Ante la alta congestión vehicular en la carrera 3 con calle 19 en todos los sentidos, tienen afectaciones los servicios J24 – D24 – Ruta fácil 6 y ruta fácil 1 del sector Eje Ambiental.

