El reciento Vive Claro —que tiene una capacidad para 40.000 personas, lo que lo convierte en el más grande la capital colombiana superando, por mucho, al Movistar Arena y al coliseo Medplus— fue construido entre la calle 53, calle 26 y carrera 60 y recibirá varios de los conciertos más importantes del 2025.

El primero es el de Green Day, programado para el domingo 24 de agosto de 2025 a las 11:00 de la noche. Muchos asistentes irán por primera vez a este escenario, por lo que aún no saben cómo llegar.

El sistema de transporte público de Bogotá ha informado sobre las rutas de Transmilenio que se pueden tomar hacia el Vive Claro y señaló que habrá unos servicios especiales que funcionarán para que los fanáticos puedan regresar con facilidad a sus hogares.

Cómo llegar al Vive Claro, escenario más grande de Bogotá

Las estaciones de Transmilenio más cercanas al lugar son Salitre-El Greco – Vive Claro y CAN – British Council, ubicadas en la troncal de la calle 26. Para llegar a ellas se deben tomar las siguientes rutas:

K16 (para en ambas estaciones).

K10 (para en ambas estaciones).

K23 (para en Salitre-El Greco).

K43 (para en Salitre-El Greco).

K54 (para en ambas estaciones).

K86 (para en ambas estaciones).

K23 (para en CAN – British Council).

Rutas especiales de Transmilenio por el concierto de Green Day en Bogotá

Durante la madrugada del 24 de agosto, el sistema de transporte dispondrá de ocho servicios que saldrán desde las estaciones Salitre – El Greco y CAN – British Council, hacia Suba, la calle 80, Las Américas, el Portal Usme, el 20 de Julio, el Portal Sur y el Portal Norte.

Esas rutas no harán paradas en todas las estaciones de las troncales, sino que lo harán en unas estaciones específicas, por lo que los usuarios deben planificar bien su ruta para saber cuál es la que mejor le queda. En esta imagen se aprecian las rutas especiales que tendrá Transmilenio por el concierto de Green Day:

