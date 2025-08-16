Los cierres que estaban previstos para este sábado 16 de agosto en el Portal Américas y en la estación Biblioteca El Tintal quedaron en veremos, luego de que la empresa Metro de Bogotá anunciara que decidió posponerlos.

Estas restricciones hacían parte de las intervenciones necesarias para avanzar con la construcción de la primera línea del Metro en el suroccidente de la capital, donde se adelantan varias obras en corredores clave para la movilidad, teniendo en cuenta que se busca no afectar la operación de los servicios de transporte.

La entidad señaló que próximamente se comunicará la nueva fecha en la que se implementarán los cierres, indispensables para continuar con las adecuaciones en la zona. Entre tanto, tanto el Portal Américas como la estación Biblioteca El Tintal seguirán operando con normalidad y prestando el servicio habitual de TransMilenio.

Qué pasará con el portal Américas

Con el ajuste en el cronograma, los usuarios podrán desplazarse este fin de semana sin modificaciones en sus recorridos. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los canales oficiales para conocer con antelación la nueva programación de cierres, que podría impactar a miles de pasajeros que usan a diario estos puntos de conexión, aunque se espera que las intervenciones se hagan en fines de semana.

Atención usuarios del Portal Américas y la estación Biblioteca El Tintal. Les informamos que los cierres por la obra del @MetroBogota planeados para este sábado 16 de agosto han sido pospuestos por la empresa Metro de Bogotá. Informaremos oportunamente la nueva fecha de los… pic.twitter.com/KMzyZ6XWSy — TransMilenio (@TransMilenio) August 16, 2025

