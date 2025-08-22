Un violento hecho se registró en el norte de Bogotá en la noche de este jueves 21 de agosto, cuando un hombre que conducía una volqueta verde fue asesinado a tiros en el barrio Cerro Norte, localidad de Usaquén.

De acuerdo con la información preliminar que reveló @gatonoticiasbogota, el crimen ocurrió en la calle 161 con carrera 10, cuando el vehículo pesado redujo la velocidad en medio del tránsito de la zona. En ese momento, un joven de aproximadamente 20 años se acercó y, sin mediar palabra, disparó contra el conductor.

Las balas impactaron de manera directa al hombre, quien perdió la vida de inmediato dentro del vehículo. Testigos del sector relataron que la escena causó pánico entre los transeúntes, mientras el agresor huyó corriendo por las calles cercanas.

Gracias a la rápida acción de las autoridades, el presunto sicario fue capturado pocos minutos después. La Policía confirmó que el caso quedó en manos de la SIJIN, que adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y la posible relación del capturado con estructuras criminales de la ciudad.

El asesinato mantiene conmocionada a la comunidad de Cerro Norte, cuyos habitantes piden mayor seguridad en la zona ante el incremento de hechos violentos en los últimos meses.

Cómo deben ser dados los primeros auxilios a una persona herida de bala

Los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato marcando el 123.

La seguridad de la escena debe ser asegurada antes de acercarse a la persona.

Las manos deben ser lavadas o guantes deben ser usados, si están disponibles, para evitar infecciones.

La herida debe ser evaluada sin introducir objetos ni intentar extraer la bala.

Una presión directa debe ser aplicada sobre la herida con un paño limpio o gasa para controlar la hemorragia.

Si la hemorragia no cede, un vendaje compresivo debe ser colocado.

La ropa alrededor de la herida debe ser retirada con cuidado, pero el objeto incrustado no debe ser removido.

El paciente debe ser mantenido acostado, con las piernas ligeramente elevadas, para prevenir el shock.

Los signos vitales deben ser observados constantemente, sin abandonar a la persona.

La llegada de personal médico debe ser esperada, evitando cualquier movimiento brusco del herido.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.