Como es bien sabido, así como se piensa en ahorrar, tener una buena calidad de vida es muy importante. Por eso, acá le contaremos de un barrio de Bogotá para vivir con poco dinero y que el arriendo está en menos de 900.000 pesos, ideal para quienes recién llegan a la capital colombiana o que no cuentan con los recursos suficientes para pagar uno más caro.

Por ejemplo, esta zona se destaca por ubicarse en la localidad de Kennedy, donde los alquileres no son tan costosos (en comparación con otras áreas de la ciudad). Otra de las ventajas de este sector es que tiene fácil acceso al transporte público, el comercio y otros servicios fundamentales como clínicas, trabajos y demás.

El Tintal es el barrio para vivir con poco dinero en Bogotá, según muestra el canal de YouTube ‘Definiendo caminos’. De hecho, los creadores de contenido de ese perfil muestran que allí un apartamento en arriendo de 42 metros, con dos habitaciones, sala-comedor, cocina, baño y estrato dos, se puede conseguir desde los 850.000 pesos (incluyendo la administración).

Se debe recalcar que queda cerca del centro comercial Tintal y la biblioteca. Y tiene salida hacia la avenida Ciudad de Cali, la calle 13, la avenida Boyacá y la avenida Tintal. Además, se ubica cerca del Portal de las Américas y cuenta con algunos espacios verdes, parques, supermercados y tiendas.

¿Qué zona es El Tintal?

Ubicado en el suroccidente de Bogotá, El Tintal es un sector que ha experimentado un notable desarrollo en las últimas décadas. Su territorio se extiende entre las calles 13d y 10 y las carreras 80 y 96a, abarcando importantes zonas tanto al oriente como al occidente de la concurrida avenida Ciudad de Cali. Esta ubicación estratégica lo ha convertido en un punto clave para el crecimiento urbano de la ciudad, albergando una mezcla de áreas residenciales, parques y equipamientos comunitarios que han configurado su identidad única.

Históricamente conocido por su entorno industrial y rural, el barrio ha evolucionado hasta convertirse en un importante epicentro de desarrollo. La construcción de nuevas vías y la expansión del transporte público, como el sistema de Transmilenio, han facilitado su conexión con el resto de la ciudad, atrayendo a nuevas familias y proyectos de vivienda.

¿Qué Transmilenio me sirve para El Tintal?

Para llegar al barrio El Tintal, los usuarios del sistema de transporte masivo Transmilenio tienen varias opciones que les permiten conectar con las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, en puntos clave. Si bien no hay una estación de Transmilenio que llegue directamente a este sector, los viajeros pueden usar las troncales de la avenida Américas o la avenida ciudad de Cali para acercarse a la zona. Al descender en las paradas más cercanas, es posible realizar un transbordo eficiente hacia el SITP y completar el recorrido.

Estas rutas 291, 577, 593, G532 o la H612 lo dejarán en diferentes puntos del barrio, facilitando el acceso a su destino final. Esta combinación de sistemas de transporte es una de las maneras más efectivas de navegar la ciudad, optimizando los tiempos de viaje y aprovechando la cobertura tanto de Transmilenio como del SITP para una experiencia de movilidad más completa.

