Hacia el suroccidente de Cundinamarca hay un pueblo que tiene la mayor cantidad de ciudadanos mayores de 60 años, gracias a que su clima es fresco y perfecto para aliviar muchos dolores (óseos y musculares). Además, el precio de la tierra, los inmuebles y la calidad de vida es considerablemente menor a lo conocido en la capital colombiana. Es por esto que muchos ciudadanos que logran pensionarse optan por trasladarse a esta población.

De hecho, tal y como ocurre en Bogotá y el barrio que tiene más viejos y pocos niños, este sector de la población colombiana se concentra en sitios que sean seguros, con acceso fácil a productos y servicios para que la tranquilidad no se ponga en riesgo. No obstante, el riesgo es que la juventud no vuelva debido a la falta de oportunidades y comercio, entre otros aspectos.

Fusagasugá es el pueblo con más adultos mayores de Cundinamarca, según las proyecciones del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). De acuerdo con estos datos, 41.487 personas son mayores de 60 años (23.6 % de los pobladores). De hecho, segmenta esa cifra de la siguiente manera:

60 a 64 años: 10.269 personas (5.829 mujeres y 4.440 hombres).

65 años o más: 31.218 personas (17.270 mujeres y 13.948 hombres).

Por otra parte, el total de pobladores de la ‘ciudad jardín’ de Colombia (como se le conoce a ese municipio) es de 175.589 individuos. Otro aspecto que llama la atención en esta proyección es que el rango de edad con menores pobladores está entre 50 y 54 años (9.983 personas).

¿Cuál es el mejor barrio para vivir en Fusagasugá?

Cuando se trata de elegir el mejor barrio para establecerse en Fusagasugá, las opiniones suelen dividirse, reflejando la diversidad de preferencias de sus habitantes. Muchos señalan a Santa Anita como una opción privilegiada, destacando su ambiente sereno y la conveniencia de su ubicación, a pocos minutos del bullicioso centro de la ciudad. La proximidad a servicios esenciales, comercios y zonas de esparcimiento, combinada con una atmósfera residencial apacible, lo convierte en un fuerte candidato para quienes buscan equilibrio entre accesibilidad y sosiego.

Por otro lado, una corriente de residentes prefiere la zona que se extiende del Indio hacia abajo, elogiando sus características únicas. Para estos, el atractivo principal reside en un clima distintivo, a menudo percibido como más fresco y agradable, junto con una tranquilidad que consideran superior. Esta área, con su ambiente más relajado y quizás una menor densidad de tráfico, ofrece un estilo de vida diferente, ideal para aquellos que priorizan la calma y un entorno más conectado con la naturaleza, alejándose ligeramente del ritmo urbano.

¿Cuál es el costo de vida en Fusagasugá?

Fusagasugá se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan reducir sus gastos mensuales sin alejarse demasiado de la capital. De acuerdo con datos del Grupo Oikos, el costo de vida en esta ciudad intermedia puede ser entre un 20 % y un 40 % más bajo en comparación con Bogotá. Esta diferencia sustancial convierte a Fusagasugá en una opción viable para estudiantes, jubilados y profesionales que teletrabajan, ofreciendo un alivio significativo en el presupuesto familiar.

Esta ventaja económica se traduce en un mayor poder adquisitivo para sus residentes. Desde el alquiler de vivienda hasta los servicios básicos, la alimentación y el transporte, los gastos cotidianos en Fusagasugá son notablemente menores. Sin embargo, es importante destacar que el porcentaje exacto de ahorro dependerá en gran medida del estilo de vida individual, incluyendo las elecciones de vivienda, hábitos de consumo y actividades de ocio.

