Un trágico hecho ocurrido en Camelback Road, en dirección hacia el este, terminó con la vida de la joven creadora de contenidos que acumulaba miles de seguidores en redes sociales. Según comentaron las autoridades, la mujer viajaba junto a su esposo e hijo cuando quedó en medio de una fuerte discusión entre conductores que escaló hasta convertirse en un tiroteo.

(Vea también: Quién es la ‘influencer’ colombiana capturada en EE. UU. por grabar redadas migrantes; se desmayó)

De acuerdo con lo informado por El Tiempo, el proyectil atravesó la ventanilla del vehículo y alcanzó la cabeza de la joven, quien fue llevada de urgencia a un hospital por su esposo. Pese a los esfuerzos médicos, la gravedad de la herida provocó su muerte horas después, lo que creó gran conmoción entre sus familiares y seguidores.

La familia de Yarely Ashley Hermosillo confirmó la noticia en la plataforma GoFundMe. Allí expresaron: “Con el corazón roto compartimos la trágica e inesperada partida de nuestra amada Yarely. Con tan solo 27 años, su vida fue arrebatada demasiado pronto en un acto de violencia sin sentido”. El mensaje agregó que ella era “una víctima inocente atrapada en medio de un incidente de intolerancia vial”.

Lee También

El hecho, reportado por las autoridades de Arizona (EE. UU.), habría ocurrido mientras la familia esperaba en un semáforo en rojo. Testigos indicaron que uno de los motociclistas involucrados en la discusión sacó un arma y disparó, lo que terminó con la bala ingresando al automóvil en el que se encontraba la joven junto a sus seres queridos.

La policía de Glendale logró identificar al presunto responsable como Jesús Preciado Dousten, de 33 años, quien ya fue capturado. En su contra pesan cargos por asesinato en segundo grado. La Policía explicó que las cámaras de seguridad ayudaron a dar con su paradero y que durante el allanamiento se recuperaron dos armas de fuego.

En su perfil en redes sociales, Yarely compartía recetas, consejos de maternidad y estilo de vida, siendo muy querida por su comunidad digital. Producto de ese tipo de publicaciones, la mujer acumulaba más de 100 mil seguidores en TikTok, 144 mil en Instagram y cerca de 900 suscriptores en YouTube. Su último video se llenó de mensajes de condolencia de fanáticos que hoy lamentan su partida.

La familia de la fallecida la describió como “una esposa amorosa, una madre entregada y un alma hermosa cuya luz tocó a todos los que la conocieron”. Ahora, su esposo pide apoyo económico para cubrir los gastos funerarios y sostener al hijo de ambos, de cuatro años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.