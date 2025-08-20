A pesar de que algunos revisan las mejores opciones de cómo invertir su dinero en Colombia, hay quienes le apuntan al denominado sueño americano para irse a buscar oportunidades en Estados Unidos.

Precisamente esto abrió paso para que un ‘tiktoker’ originario de América Latina contara cómo le fue en su experiencia en un cargo de construcción en Estados Unidos, con una cifra envidiable en el ámbito laboral en América Latina.

¿Cuánto es el pago en Estados Unidos por trabajar en construcción?

El empleo en construcción es el trabajo no profesional mejor pagado en Estados Unidos, de acuerdo con el creador de contenido en Tiktok Alf Castellanos, un latino que contó que recibió 1.800 dólares (unos 7’244.000 pesos colombianos) semanales por esa labor.

El hombre afirmó que la remuneración llega a variar según las capacidades y experiencia con las que se cuente para avanzar de manera satisfactoria en un cargo que no requiere mayor especialización.

“En ese rubro se paga bien, dependiendo de si se sabe mucho”, aseguró Castellanos, que explicó que tuvo diferentes tipos de oportunidades laborales y en la mencionada fue la que más destacó su salario semanal.

De hecho, el ‘tiktoker’ latino reconoció que ese empleo es muy bien pago ya que él mismo no tiene mucho recorrido y apenas fue “asistente de concreto” para recibir la remuneración en cuestión.

“Las personas que entienden bastante ese trabajo son las que ganan una buena lana [dinero]”, relató sobre ese paso en un empleo que puso en la cima del podio entre los mejores pagados.

Cabe remarcar que muchos de estos cargos tienen requisitos puntuales, a pesar de que en ocasiones son inmigrantes sin documentación los que aplican para ocuparlos.

De hecho, Castellanos remarcó lo duro de ese trabajo en construcción. “Es un trabajo bastante pesado, porque a veces hay que levantarse de madrugada”, contó. Agregó: “Lo más terrible es cuando vas a tirar el cemento y hay bastante sol”.

¿Qué se necesita para trabajar en Estados Unidos como inmigrante?

Para trabajar legalmente en Estados Unidos como inmigrante, los requisitos y el proceso varían significativamente dependiendo del tipo de visa o estatus migratorio que se busque. En general, el primer y más crucial paso es obtener una visa de trabajo o una ‘Green Card’ que autorice el empleo. Para ello, en la mayoría de los casos, se necesita el patrocinio de un empleador en Estados Unidos.

El sistema de inmigración estadounidense ofrece varias categorías de visas de trabajo, tanto para trabajadores temporales como para aquellos que buscan la residencia permanente. Las más comunes son las visas de inmigrante basadas en el empleo (EB):

Visa EB-1: para personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes, así como profesores e investigadores destacados. No requiere una oferta de empleo.

para personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes, así como profesores e investigadores destacados. No requiere una oferta de empleo. Visa EB-2: para profesionales con títulos avanzados o personas con habilidades excepcionales. Generalmente, requiere una oferta de trabajo y un certificado laboral aprobado por el Departamento del Trabajo.

para profesionales con títulos avanzados o personas con habilidades excepcionales. Generalmente, requiere una oferta de trabajo y un certificado laboral aprobado por el Departamento del Trabajo. Visa EB-3: para trabajadores profesionales, calificados y no calificados. Esta es una de las vías más comunes para trabajadores extranjeros. También requiere una oferta de trabajo y un certificado laboral.

El proceso para obtener una visa de trabajo es complejo y, en la mayoría de los casos, es el empleador quien debe iniciar los trámites. Los pasos generales incluyen:

Oferta de empleo: un empleador en Estados Unidos debe ofrecerle un puesto de trabajo y estar dispuesto a patrocinar su visa. Petición del empleador: el empleador presenta una petición (Formulario I-140 para visas EB) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Certificación laboral: en muchas categorías, el empleador debe obtener un certificado laboral del Departamento de Trabajo, que demuestra que no hay trabajadores estadounidenses calificados, dispuestos y disponibles para el puesto. Entrevista y documentos: una vez aprobada la petición, el solicitante extranjero completa el formulario de visa (DS-260) y asiste a una entrevista en una embajada o consulado de Estados Unidos. Debe presentar documentos como su pasaporte, fotos, y otros documentos civiles y profesionales.

Es importante destacar que el proceso es riguroso y los requisitos pueden variar. Se recomienda encarecidamente buscar asesoría legal de un abogado de inmigración para navegar el complejo sistema.

