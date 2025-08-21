Una de las ciudades más importantes de Brasil se encuentra conmocionada por el brutal asesinato de una joven de 22 años. Se trata de Sther Barroso dos Santos, cuyo destino fatal sacude a todo un país.

Autoridades brasileñas abrieron una investigación sobre el asesinato de Sther, quien presuntamente fue asesinada luego de rechazar la invitación a salir de parte de un supuesto capo de la droga.

Los lamentables hechos ocurrieron en Vila Aliança, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, según recogió Blu Radio. El responsable sería el presunto narcotraficante Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, cabecilla del Terceiro Comando Puro (TCP) en la favela de Muquiço, según informó el Portal Montevideo.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Sther bailando alegremente momentos antes de que fuera interceptada por miembros del grupo criminal. Posteriormente, vecinos la trasladaron al Hospital Albert Schweitzer, donde médicos confirmaron signos de agresión física y violencia sexual. El crimen, brutal por donde se lo mire, causó una ola de indignación tanto en su comunidad como en todo Brasil.

⚠️VEJA: Sther Barroso aparece em vídeo em baile funk pouco antes de ser brutalmente morta após negar ficar com o traficante Coronel, chefe da favela do Muquiço, em Guadalupe. Participe: https://t.co/BlJbYyFAVs pic.twitter.com/94qf41LASx — ERREJOTA DO CAOS OFC (@errejotadocaos) August 20, 2025

¿Cómo encontraron el cuerpo de Sther Barroso dos Santos en Brasil?

Su hermana, devastada, publicó en redes un mensaje que refleja el impacto de la pérdida: “Entregaron a mi hermana desfigurada y sin vida. Ella soñaba con casarse, con ser madre…”. También compartió que Sther proyectaba grandes metas para 2025, entre ellas terminar sus estudios, obtener su licencia de conducción.

Este caso no solo representa un feminicidio atroz, sino que pone al descubierto el poder que ejercen estructuras criminales sobre comunidades enteras, donde mujeres jóvenes se convierten en objetivos por el simple hecho de decir “no”. “Le arrebataron todos sus sueños”, escribió una amiga cercana.

