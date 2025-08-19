La inseguridad en muchos lugares del mundo es el común denominador. Y es que problemas como la falta de trabajo, la descomposición social y el consumo de drogas ha hecho que los índices de robos se disparen en diversos países.

Uno de ellos es Brasil, que hace parte de la interminable lista de lugares en los que los ciudadanos no pueden sacar sus dispositivos electrónicos en las calles, por miedo a que los asaltantes, que generalmente se mueven en motos y bicicletas, los aborden y se los quiten en acciones que, en ocasiones, terminan con golpizas o ataques con armas blancas.

A través de redes sociales se hizo viral una secuencia en la que una reportera fue atracada en vivo y antes de hacer un informe para televisión desde las calles de la ciudad de Sao Paulo. En el corto clip que se hizo viral, se ve a la mujer concentrada segundos antes de que sus compañeros le dieran el cambio desde el estudio.

🇧🇷 | Le roban el celular a reportera justo antes de salir en vivo en São Paulo, Brasil. pic.twitter.com/eHiUQfKegK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 19, 2025

Mientras se preparaba para dar el informe, la periodista tenía en sus manos su celular para observar algunos datos. Sin embargo, en ese momento se atraviesa por el frente de la cámara un hombre que se movilizaba en una bicicleta y quien en un abrir y cerrar de ojos le rapó el teléfono a la mujer.

La reportera, sorprendida dejó tirado el en vivo e intentó perseguir al ladrón, pero era demasiado tarde, porque ya él había escapado a toda velocidad en su bicicleta. Eso sí, el rostro del hombre quedó captado en cámara y ahora las autoridades lo buscan, aunque no es mucho lo que puedan hacer por un teléfono hurtado ya que son decenas la denuncias que reciben a diario por ese mismo delito.

Cifras de inseguridad en Brasil, durante 2025

Según datos de 2024, el país alcanzó 38.772 homicidios intencionales, representando una tasa de 17,9 por cada 100.000 habitantes, la más baja en más de una década. Mientras tanto, el delito de robo —que abarca con uso de fuerza o amenaza— sigue siendo una preocupación significativa, especialmente en las ciudades más grandes, aunque no se dispone de cifras exactas consolidadas para 2025.

En el estado de Sao Paulo, las cifras son más alentadoras: entre enero y mayo de 2025, los homicidios intencionales bajaron a 1.029 casos, 12 menos que en 2024, y los robos con violencia también disminuyeron. En mayo se registraron 13.437 casos de robos, marcando una reducción del 18,4 % respecto al mismo mes del año anterior, cifra más baja en 25 años. No obstante, los hurtos (sin violencia) aumentaron ligeramente: en mayo de 2025 se reportaron 46.283 casos, es decir, 365 más que en mayo de 2024.

