La trágica muerte de la joven colombiana María Camila Mendoza Gutiérrez, de 21 años, luego de una noche de fiesta en Madrid, provocó conmoción y expuso serias dudas sobre el manejo judicial de las autoridades españolas en este cruento caso.

Mendoza Gutiérrez fue hallada sin signos vitales el pasado 17 de agosto en un inmueble del barrio La Elipa, ubicado al noreste de la capital española, en extrañas circunstancias, según relatan medios locales.

La versión oficial, que aún carece de un dictamen forense definitivo, apunta a una posible sobredosis de sustancias psicoactivas como posible causa de la muerte de María Camila.

Una hipótesis que fue refutada por su familia, que niega cualquier relación de la joven con actividades ilícitas y exige un esclarecimiento completo y transparente del asunto.

“Nos dicen que ella era consumidora habitual de drogas, pero eso no es cierto”, reclamó la afligida madre de la víctima, con quien vivía en ese país desde hace dos años, según recogió El Tiempo.

Mendoza Gutiérrez se estableció en Madrid en el año 2023, y desde entonces, su familia informa, mantenía un comportamiento responsable y una vida plena. Por esta razón su familia pide justicia y respeto por su buen nombre.

La madre de la víctima aseguró, de acuerdo con el rotativo, que su hija salió a comer con algunos amigos y después se fue de fiesta con ellos sin imaginar el trágico desenlace.

Familia de María Camila Mendoza pide ayuda a la Cancillería de Colombia

Por su parte, la hermana de María Camila pide que se esclarezcan los hechos y solicita presión por parte de la Cancillería de Colombia a las autoridades españolas para que abran una investigación y no se tengan en cuenta los testimonios de los posibles involucrados.

“Queremos que se aclare lo que pasó con María Camila, que se investigue a las personas que la acompañaban y que se respete su memoria. Si mi hermana se va a convertir en un número más, que al menos ese número sirva para que no vuelva a ocurrir con otros colombianos en el exterior”, aseguró Laura Mendoza, de acuerdo con el rotativo.

¿Qué dicen autoridades españolas por la muerte de María Camila Mendoza?

De acuerdo con el citado medio, la policía solo escuchó a las personas que estaban con la colombiana y no tomó declaraciones formales ni adelantó un examen forense.

Además, los allegados afirman que se les cobraba 2.000 euros para que el cuerpo permaneciera bajo la custodia de las autoridades para las investigaciones, por lo que se vieron obligados a autorizar su cremación.

