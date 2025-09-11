La noche del martes 9 de septiembre, el restaurante Luna Azul, ubicado en la calle 145a #16a – 42, en la localidad de Usaquén, fue escenario de un violento atraco que quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo cuatro hombres llegan en dos motocicletas y, tras descender dos de ellos, intimidan con armas de fuego a una pareja que cenaba en el lugar.

Durante el robo, los delincuentes insultaron a las víctimas, las golpearon con las armas y les exigieron entregar celulares, billeteras y maletas. El forcejeo provocó que mesas y platos cayeran al suelo, aumentando la tensión entre los comensales. Al final, los asaltantes huyeron con ayuda de sus cómplices, mientras uno de los afectados intentó perseguirlos sin éxito. Hasta el momento, el restaurante no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Ladrones en Bogotá habrían robado dos restaurantes en 24 horas

Este hecho se suma a otro atraco registrado un día antes, la noche del lunes 8 de septiembre, en una pizzería ubicada en la carrera 19 con calle 147-67, también en el norte de Bogotá. Según relató un cliente al perfil Colombia Oscura de X, dos hombres armados ingresaron al establecimiento y despojaron de sus pertenencias a quienes se encontraban en el primer piso. “Apenas llevábamos unos minutos esperando nuestro pedido, cuando dos hombres armados entraron al establecimiento y nos quitaron de nuestras pertenencias”, contó.

Las cámaras de seguridad confirmaron la participación de al menos cuatro sujetos que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje. Dos de ellos permanecieron afuera mientras los otros ejecutaban el atraco. Un detalle que llamó la atención de las víctimas fue que los ladrones no tenían apariencia de delincuentes improvisados, pues vestían trajes elegantes y portaban maletas costosas. En medio de la tensión, una mujer que se encontraba en el fondo del restaurante intentó resistirse, pero recibió un golpe en el rostro.

“Lo que más me llama la atención es que estos sujetos no eran delincuentes improvisados, estaban bien vestidos, con trajes y maletas caras, y se movilizaban en motos de alto cilindraje. Antes del asalto, vi una de esas motos parqueada en el andén, pero jamás imaginé lo que estaba por ocurrir”, dijo la usuaria.

Las víctimas coincidieron en señalar que este tipo de hechos refuerzan la percepción de inseguridad que se vive en la capital. “Hoy en Bogotá nadie está seguro: no lo estamos en el bus, ni en un carro, ni caminando por la calle, ni siquiera dentro de un establecimiento comercial”, concluyó uno de los afectados. La similitud de ambos atracos, ocurridos con un día de diferencia y bajo un mismo modus operandi, hace pensar en una posible banda organizada que estaría operando en el norte de la ciudad.

#INSEGURIDAD. Al parecer los mismos delincuentes también robaron a clientes y trabajadores de otro establecimiento en la cr 19 con cl 147 de Bogotá el pasado 8SEP. Los sujetos utilizaron la misma estrategia para quitarle las pertenecias a los ciudadanos que se encontraban allí.… https://t.co/L0Tu6O0gne pic.twitter.com/hbX0OnpOkv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 11, 2025

