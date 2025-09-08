En pleno centro de Bogotá (carrera séptima con calle 12), una persona murió, luego de una pelea entre dos familias que venden comida rápida, dejando al descubierto que los casos de intolerancia no se detienen y hasta cobran la vida de personas que solo quieren ganarse la vida trabajando honestamente, pero que se ven afectados por algunos que se creen dueños de las calles.

Estos casos de riñas entre comerciantes en la capital colombiana se han empezado a convertir en paisaje, lo que deja un interrogante sobre quiénes están ejerciendo el control sobre la seguridad y el espacio público en la ciudad, ya que los ciudadanos del común también se están viendo afectados.

Esta vez la víctima fue David Rodríguez Vargas, de 23 años, quien murió luego de un ataque perpetrado por dos hermanos vendedores de caña, quienes lo agredieron por la espalda el pasado viernes 5 de septiembre. De acuerdo con lo dicho por su hermana en Noticias Caracol, todo se dio por una disputa de territorio.

Según narra la familiar de la víctima, Rodríguez tenía un puesto informal en el que vendía hamburguesas desde hace dos años, pero justo ahí comenzó todo el problema, ya que los comerciantes de caña llevaban más tiempo en ese punto, por lo que querían sacarlo de ese lugar. Anteriormente, ya habrían agredido al hermano mayor de David, pero no pasó a mayores.

#OjoDeLaNoche | En el centro de Bogotá se registró un hecho de intolerancia por la disputa del espacio público. Una pelea entre dos familias que venden alimentos en la calle terminó en tragedia. Una persona falleció en el lugar. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en… pic.twitter.com/kZY7JH1r8D — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 8, 2025

“Ahí lo que pasó fue que ese día vieron a mi hermano solo. Es una mentira que mi hermano fue a buscar problemas, que fue por una riña. No, eso no pasó. Mi hermano salió ese día a comprar unas cosas que le hacían falta al puesto de él y lo vieron solo en su bicicleta. Entonces lo que hicieron fue apuñalarlo por la espalda. Ahí arrancaron a correr y todavía siguen prófugos de la justicia”, aseguró la hermana de David Rodríguez a ese medio.

Por ahora, las autoridades están en la búsqueda de los culpables, quienes ya tienen orden de captura de la Policía. Por su parte, la familia Rodríguez Vargas agradece cualquier información que ayude a dar con el paradero de los victimarios, ya que temen por sus vidas, pues, al parecer, ya tendrían antecedentes por agredir a otras personas.

