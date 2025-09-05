La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años que se perdió en Cajicá, ha causado una profunda conmoción en el país. Las investigaciones para esclarecer su muerte se están adelantando, y en medio de ellas salió a la luz un chat interno de los profesores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, del día en el que se extravió la menor.

La conversación, compartida por El Tiempo, reflejó los momentos de angustia de los docentes al darse cuenta de que la menor no aparecía por ningún lado.

Los mensajes, enviados a través de Slack, una plataforma de comunicación interna que utilizan en varias compañías, muestran cómo los maestros fueron reportando, casi en tiempo real, la ausencia de Valeria ese martes 12 de agosto.

Lo que en un principio parecía una situación menor, rápidamente escaló a una alerta general dentro de la institución educativa.

De acuerdo con lo publicado por el periódico, la primera alerta se dio a las 11:14 a. m. cuando un docente preguntó: “¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado”.

A ese mensaje se sumaron otros, que evidencian la incertidumbre del momento. En total, según lo compartido por el medio mencionado, al menos 4 docentes más participaron en el chat.

—Normalmente, se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales— respondió uno de ellos a las 11:16 a. m.

—No aparece— agregó otro profesor a las 11: 24 a. m., acompañando el mensaje con un emoji de tristeza.

—Ella no llegó a clase de Sound Art… ¿estará cerca al salón de música?— preguntó otro maestro a las 11:25 a. m.

—En los edificios no está. Preescolar tampoco— respondió otra profesora a las 11:30 a. m.

Las conversaciones reflejan cómo, en cuestión de minutos, los docentes empezaron a movilizarse en diferentes áreas de la institución para localizar a la niña. Según la información revelada, el colegio activó sus protocolos internos apenas se confirmó que Valeria no estaba en ninguno de los espacios habituales.

El caso ha puesto en el centro del debate la actuación del colegio, pero en declaraciones recogidas por El Tiempo, el abogado Francisco Bernate señaló que la institución actuó conforme a lo estipulado en situaciones de emergencia.

¿Cuál fue el caso de Valeria Afanador?

La tragedia comenzó el 12 de agosto, cuando Valeria desapareció en las instalaciones del colegio. Desde ese día, se desplegó una intensa búsqueda en Cajicá y municipios cercanos.

Fueron 18 días de rastreos, en los que participaron Policía, Fiscalía, Ejército, organismos de socorro, familiares, amigos y cientos de voluntarios que se sumaron a la causa.

La búsqueda exhaustiva duró 17 días y finalmente su cuerpo fue hallado el 29 de agosto en las inmediaciones del río Frío, a aproximadamente 300 metros del plantel educativo, según reportes confirmados por las autoridades.

Valeria, una estudiante activa y conocida por su curiosidad, aparentemente se extravió durante un receso o transición entre clases. El colegio, una institución bilingüe con énfasis en entornos campestres, cuenta con amplios espacios al aire libre que, aunque diseñados para fomentar el aprendizaje en contacto con la naturaleza, también representan potenciales riesgos para niños pequeños.

Inmediatamente después de percatarse de la desaparición, el colegio activó sus protocolos internos, que incluyeron búsquedas en el campus y notificación a las autoridades. La Policía Nacional, junto con la Fiscalía y unidades especializadas en desapariciones, se sumaron a la operación.

Durante los días siguientes, se utilizaron drones, perros rastreadores y equipos de buceo para peinar la zona, mientras que las redes sociales se inundaron de llamados para compartir información sobre Valeria.

El hallazgo del cuerpo, ocurrido el 29 de agosto, fue un golpe devastador para la comunidad. Las autoridades preliminarmente indicaron que la causa de muerte podría estar relacionada con ahogamiento accidental, aunque se aguardaban resultados de la autopsia para confirmar detalles.

