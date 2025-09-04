El escalofriante caso de la niña Valeria Afanador, de apenas 10 años, quien desapareció inexplicablemente durante horario escolar en el Gimnasio Campestre Los Laureles y fue encontrada muerta luego de 18 días de búsqueda, sigue causando inquietud entre la opinión pública colombiana.

Desde hace algunos días, el abogado de la familia de la niña, Julián Quintana, hizo algunos señalamientos contra la institución educativa y la acusó de alterar la escena que marcó la desaparición de la niña.

El abogado publicó un video en el que se evidencia que se cambió la malla y se tapó un hueco por el que habría salido la niña. Además de esto, el jurista pide que se cierre el colegio por aparentes fallos en el cuidado de la menor.

El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio, después modificó la salida por donde sacaron a la niña:

1. Reconocen que la reja era insegura.

2. Alteraron la escena del delito.

Respuesta del Gimnasio Los Laureles sobre el caso de Valeria Afanador

Por su parte, el colegio es representado por Francisco Bernate, quien también representa a la ‘influencer’, ‘Epa Colombia’. Bernate le salió al paso a las acusaciones de su colega y aseguró que lo que se hizo fue con el respaldo de las autoridades.

“Eso es falso. El colegio activó dentro de las condiciones legales y reglamentarias los protocolos que corresponden en esto, atendió a las autoridades y hay una reunión donde estuvieron autoridades que fueron quienes dieron la instrucción de inmediato de ubicar una reja en uno de los costados de la institución y segundo de hacer unas reparaciones locativas”, dijo Bernate en diálogo La FM.

