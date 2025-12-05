Uno de los artículos de la reforma laboral ya empezó a aplicarse de manera oficial dentro del sector público. La medida corresponde a la licencia que permite a mujeres y personas menstruantes acceder a un permiso por cólicos menstruales incapacitantes, siempre y cuando exista un certificado médico que acredite la condición.

De acuerdo con Semana, el Gobierno Petro confirmó que el Sistema de Medios Públicos RTVC se convirtió en una de las primeras entidades estatales en poner en marcha esta disposición. El gerente de la entidad, Hollman Morris, firmó la resolución que habilita el permiso remunerado. En palabras del funcionario, citadas por Semana: “En RTVC, el bienestar menstrual es un derecho. Como gerente general del Sistema Nacional de Medios Públicos del Estado Colombiano, procedo a firmar la resolución 273 por la cual se implementa un día de permiso remunerado y dos días de trabajo en casa para mujeres y personas menstruantes, funcionarias públicas de RTVC”.

Semana señaló que esta licencia hace parte de las nuevas garantías laborales que busca introducir la reforma, y que podrá ser solicitada únicamente por mujeres y personas menstruantes que experimenten síntomas incapacitantes. Para acceder a ella, indicaron las fuentes del medio, será indispensable presentar un certificado médico que confirme la incapacidad, requisito que busca evitar abusos y dar soporte clínico a cada solicitud.

La entrada en vigencia de este punto específico de la reforma, el Gobierno busca ofrecer mejores condiciones de bienestar para funcionarias que enfrentan dolores menstruales severos.

Cabe mencionar que este tipo de licencias ya existen en otros países. En Colombia, la puesta en marcha en RTVC da un primer paso que podría extenderse progresivamente a otras instituciones públicas mientras avanza la discusión legislativa.

