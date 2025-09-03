El país sigue conmocionado por la muerte de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció el pasado 12 de agosto de 2025 tras salir del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca.

Durante más de dos semanas, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó drones, caninos y buzos. Finalmente, el 29 de agosto, su cuerpo fue encontrado en el río Frío, en el sector rural de Fagua, a pocos metros de la institución educativa donde fue vista por última vez.

El 1 de septiembre, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que la causa de muerte fue ahogamiento. El reporte indicó la presencia de agua y residuos compatibles con el río en vías respiratorias, cavidad oral, bronquios y pulmones, además de barro en dientes y fosas nasales.

El dictamen también señaló que la menor no presentaba signos de violencia física y que su uniforme escolar estaba intacto, sin desgarros. Sin embargo, la entidad clasificó la manera de muerte como “violenta por determinar” y sugirió a las autoridades revisar los protocolos de cuidado y seguridad de la menor.

Heridas en el cuerpo de la Valeria Afanador

Aunque el reporte oficial descarta lesiones mortales, el abogado de la familia, Julián Quintana, informó a Noticias Caracol que en el informe completo entregado a los parientes se evidencian dos escoriaciones previas al fallecimiento, una en el tórax y otra en la mano izquierda.

Estas corresponden a raspaduras de entre 1 y 1,5 centímetros en el dorso de los metacarpianos y en la falange distal del quinto dedo. Según Quintana, “Valeria no tenía dichas lesiones antes de qué muriera”, lo que sugiere que alguien la pudo atacar.

Cabe destacar que se investiga si la menor fue incitada a salir del colegio y empujada al río. Esa hipótesis confirmaría que se trató de una muerte violenta.

De hecho, en una entrevista con Mañanas Blu, Manuel Afanador, padre de la niña, sostuvo que su hija no salió sola del colegio y planteó la hipótesis de que pudo haber sido sacada a la fuerza, empujada o incluso ahogada.

A pesar de eso, no se descarta que la niña sufriera las heridas de manera accidental al salir por las rejas del colegio o al tener alguna caída antes de su fallecimiento.

El trágico desenlace ha desatado indignación en Cajicá y en todo el país. Mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones, la familia insiste en que no se puede descartar la intervención de terceros y pide que se esclarezca cómo Valeria llegó al río.

