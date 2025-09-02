Luego delhallazgo del cuerpo de la niña Valeria Afanador, quien desapareció del Gimnasio Campestre Los Laureles, el capitán Álvaro Farfán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca dio a conocer varios hallazgos sobre incumplimiento de requisitos de la institución educativa.

En diálogo con El Tiempo, Farfán aseguró que el colegio no cuenta con el certificado de técnico de bomberos que es indispensable para su funcionamiento, según lo evidenció el alto mando de esa entidad.

La falta de este certificado técnico de seguridad deja en evidencia que el colegio no cumplía con los requisitos normativos esenciales para garantizar el bienestar de los menores.

¿Colegio de Valeria Afanador puede ser sellado por no tener ese certificado?

Farfán señaló la ausencia de esta credencial como una posible causa de clausura del lugar; sin embargo, aseguró que la entidad que representa no es la encargada de tomar esa determinación.

“El colegio no contaba con esa certificación. En el caso de presentarse una situación así, es donde empezamos a buscar responsables. Las autoridades competentes son las que tienen que verificar, porque nosotros no somos policivos y nosotros no tenemos esa orden de sellamiento“, aseguró el funcionario al rotativo.

En ese sentido, la ausencia del documento revela serias fallas en el manejo de la seguridad escolar, lo que podría tener consecuencias legales para los responsables del plantel.

La situación se suma a la pesadilla vivida después de la desaparición de Valeria Afanador, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de dieciocho días más tarde en un depósito de agua próximo a la institución.

Los resultados forenses no identificaron signos de violencia en su cuerpo; sin embargo, persisten interrogantes sobre las circunstancias de su desaparición y muerte.

Abogado de familia de Valeria Afanador pide el cierre del Gimnasio Los Laureles

El caso de Valeria marcó un precedente doloroso que evidencia la urgencia de fortalecer los protocolos de seguridad en los colegios. En este sentido, Julián Quintana, abogado de los padres de Velería, solicitó el cierre del colegio.

Este evento también abre un debate profundo sobre la inclusión y protección de los niños con discapacidad, cuestionando si las instituciones están realmente preparadas para atender sus necesidades con responsabilidad y humanidad.

