A pesar de que el cuerpo de Valeria Afandor, la niña de 10 años con síndrome de Down, apareció, todavía hay muchas dudas por parte de la familia sobre su desaparición y muerte. La menor salió del colegio por unas rejas y fue encontrada 18 días después en inmediaciones del río Frío, en Cajicá.

¿Qué dudas plantea la familia de Valeria Afanador en su caso?

La familia de Valeria Afanador mantiene tres grandes dudas que esperan sean aclaradas por las investigaciones. En primer lugar, el abogado de la familia, Julián Quintana, cuestiona si Valeria realmente falleció el mismo día en que fue reportada como desaparecida, pues Medicina Legal solo entregó una ventana aproximada de muerte y aún faltan otros exámenes de laboratorio.

(Vea también: Colegio de Valeria Afanador habría cometido fallas en manual de convivencia: son de peso)

La segunda inquietud se relaciona con la posibilidad de que hubiera una tercera persona involucrada. Según la familia, en los videos de seguridad se observan sombras y un perro inquieto cerca de la reja donde jugaba la menor, lo que alimenta la sospecha de que alguien pudo haberla llamado, empujado o incluso sumergido en el agua.

Lee También

“Se ve a una Valeria muy inquieta. Y los papás conocen a su hija, saben que había una persona allí llamándola o dándole alguna instrucción. Se ven sombras, se ve un perro también muy inquieto, y eso es lo que queremos, que se esclarezca”, explicó el apoderado en El Tiempo.

Por último, la familia insiste en que el colegio tendría responsabilidad por omisión en el cuidado de la menor. Quintana anunció que emprenderán acciones penales, administrativas y civiles contra la institución, con el fin de que se determine si hubo negligencia y de que se garantice la seguridad de los demás estudiantes. Estas tres líneas de investigación serán clave en la búsqueda de justicia para Valeria.

¿Qué encontró Medicina Legal en el cuerpo de Valeria Afanador?

El informe forense sobre la muerte de Valeria Afanador concluyó que su fallecimiento ocurrió cerca de la fecha en que desapareció, el 12 de agosto, ya que los fenómenos cadavéricos son coherentes con ese periodo. El cuerpo fue hallado con el uniforme escolar intacto, sin cortes ni desgarros, y no se evidenciaron signos de violencia física.

Aunque la Fiscalía abrió la investigación bajo la hipótesis de un posible homicidio, el reporte indica que la causa de muerte fue un ahogamiento sin violencia externa.

El hallazgo genera dudas porque el lugar donde fue encontrado el cuerpo ya había sido inspeccionado previamente sin resultados, lo que llevó a plantear la posibilidad de que este hubiera sido movido poco antes de su descubrimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.