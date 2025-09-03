El desgarrador caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció de su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, y fue encontrada sin vida en el río Frío, desató una intensa discusión sobre la seguridad escolar en Colombia.

Y más teniendo en cuenta un video revelado que aportó nuevas luces sobre las circunstancias de la desaparición de la menor, y puso en duda los protocolos de seguridad de la institución educativa.

Las imágenes, que ahora hacen parte de la investigación, muestran a Valeria cruzando varias veces la cerca del colegio y deambulando fuera de su salón de clases. De acuerdo con las normas del plantel, la niña no debía encontrarse en esa zona del patio.

Este miércoles 3 de septiembre, el abogado de la familia de la niña, Julián Quintana, publicó en sus redes sociales una nueva grabación en la que muestra las modificaciones que hizo la institución a la reja luego de que la menor se extraviara.

Quintana, antes de que apareciera el cuerpo de Valeria, ya había advertido de dichos cambios y asegura que se trata de una alteración de la escena, lo que entorpece, según él, la investigación.

“El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio. Después modificó la salida por donde sacaron a la niña: 1. Reconocen que la reja era insegura. 2. Alteraron la escena del delito”, indicó el letrado.

A esto se le suma que en las últimas horas, Álvaro Farfán, capitán de Bomberos de Cundinamarca, señaló que el colegio no contaba con el certificado técnico de bomberos, lo cual constituiría otra falla.

Iniciaron investigaciones contra el Gimnasio Los Laureles

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, comunicó que la Gobernación inició un proceso administrativo para establecer si el colegio cumplía con los protocolos de seguridad y su plan de gestión del riesgo.

Asimismo, el pasado 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro solicitó al ministro de Educación, José Daniel Rojas, adelantar indagaciones contra dicha institución.

