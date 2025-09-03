Durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Congreso, que dejó como ganador a Carlos Camargo, se vio una imagen que causo revuelo en el recinto del Senado y que tiene como protagonista a Álex Flórez.

El congresista del Pacto Histórico, partido del Gobierno, quedó mal parado en un video que le grabaron cuando ejercía su voto para elegir al nuevo togado del alto tribunal. Mientras hacía su elección de manera manual, Flórez metió su mano en un bolsillo. La imagen se volvió mediática y personas como el periodista Santiago Ángel preguntaron si el congresista sacó su celular para tomar una foto al tarjetón.

Si bien no se trataría de una acción ilegal, en redes cuestionaron la acción del senador petrista al tacharla de ser una jugada que podría ir en contravía de la transparencia del proceso electoral que se llevó a cabo en el Capitolio. Inclusive, se llegó a cuestionar si la supuesta imagen que hizo la tomó para enviarla a algún superior.

Si embargo, Flórez no fue el único captado con movimientos sospechosos durante la jornada del Congreso este miércoles 3 de septiembre. A la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes (antes Farc), la vieron conversando en su puesto con un colega en el que hacía movimientos con sus manos. En una parte se le ve haciendo la señal de tocar las yemas de sus dedos índice, corazón y pulgar, que significa el gesto de dinero. Además, le hizo una advertencia de silencio a su compañero.

Pese a ello, la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional se llevó con normalidad y Carlos Camargo obtuvo 62 votos sobre los 41 de María Patricia Balanta, ficha del presidente Gustavo Petro.

La elección de Camargo se da en medio de una polémica al presuntamente haber llegado a la terna para escoger al nuevo togado del alto tribunal por medio de favores, ya que algunos magistrados del ex defensor del Pueblo manifestaron que trabajaban con familiares de él.

Su dirección en la Defensoría del Pueblo también fue señalada de ineficiencia cuando Camargo estaba en el cargo, además de acusaciones de clientelismo para otorgar puestos en la entidad gubernamental.

