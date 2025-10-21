Un hecho que ha causado conmoción en Cali se registró en el barrio Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, donde fue hallado el cuerpo de un bebé de apenas dos meses de nacido en un canal de aguas. El caso, que permanece bajo investigación, podría estar relacionado con una fundación que opera bajo convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que se encuentra cerca del lugar donde fue encontrado el menor.}

De acuerdo con versiones preliminares, el bebé fue hallado aún con signos vitales y trasladado de urgencia a la Fundación Valle del Lili, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después.

El personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza, expresó su profunda preocupación y pidió una respuesta inmediata de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

“Manifestamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos en una entidad del barrio Ciudad Jardín, encargada de brindar protección a menores víctimas de violencia. Estos niños requieren acompañamiento permanente del Estado para garantizar su bienestar”, afirmó el funcionario.

Mendoza también solicitó revisar los protocolos de atención y las condiciones del personal encargado del cuidado infantil en los hogares asociados al ICBF, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan.

¿Qué se sabe de bebé que apareció muerto en Cali?

Según la información entregada por la Personería, el bebé habría desaparecido del hogar infantil antes de ser hallado en el canal. El personero delegado Edwar Hernández, quien visitó la fundación, señaló que el menor estaba bajo cuidado institucional cuando se presentó el hecho.

“Una gran pregunta es qué pasa con un niño de dos meses, cómo desaparece de un cuarto”, cuestionó Hernández, al indicar que una de las funcionarias se ausentó brevemente y, al regresar, el bebé ya no estaba.

La Personería Distrital pidió que se adelante una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades administrativas y penales en el caso, así como para evaluar la efectividad de los protocolos de seguridad en las instituciones que albergan a menores bajo protección estatal.

“Exigimos que se revisen los mecanismos de supervisión y la capacidad de respuesta del personal a cargo de los niños, garantizando su integridad y derechos fundamentales”, insistió Mendoza.

Las autoridades locales y el ICBF trabajan de manera conjunta para esclarecer cómo un menor de tan corta edad pudo haber salido de las instalaciones sin que nadie lo notara, un hecho que deja en evidencia serias alertas sobre el sistema de protección infantil en la ciudad.

