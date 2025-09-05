En un golpe catastrófico que ha conmocionado a toda la comunidad de Cajicá, Cundinamarca, la pequeña Valeria Afanador fue encontrada sin vida. Esta trágica noticia ha dejado difusas interrogantes que aun son alentadas por la circunstancia de que el lugar donde fue hallada había sido inspeccionado repetidamente durante los 18 días que se le buscó a la menor.

Manuel Afanador, padre de Valeria, comentó sobre el duro golpe psicológico en la familia, especialmente en sus trillizos, quienes, a raíz de esta tragedia decidieron retirarse del Gimnasio Campestre Los Laureles, la misma institución a la que asistía Valeria.

Según Medicina Legal, el dictamen forense concluyó que la causa de la muerte fue ahogamiento, sin evidencias visibles de violencia, no obstante, en la opinión pública y en los afectados directos aún persisten dudas sobre las verdaderas circunstancias de su muerte.

En medio del dolor y las incertidumbres, la familia Afanador, representada por su abogado Julián Quintana, no ha dejado de buscar justicia. En una petición directa a la Fiscalía General de la Nación, solicitarán que se impute a la rectora y a dos profesores del colegio por homicidio, argumentando “graves omisiones” en el caso que eventualmente llevaron a la muerte de Valeria.

Además, en Noticias Caracol se reveló que, según la Fiscalía, a los trabajadores del colegio les harán pruebas de ADN para determinar si este coincide con el de la niña Valeria Afanador y establecer si ellos tuvieron contacto con ella horas antes de su muerte, lo que daría luces sobre el presunto responsable del fallecimiento de la niña.

Abogado de la familia de Valeria Afanador entregó detalles sobre el caso. Entre los puntos clave está la solicitud que harán para que imputen a la rectora y algunos docentes del colegio de la menor. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/mf3neim1m6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 5, 2025

Por su parte, la León de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha tomado cartas en el asunto. En declaraciones públicas, Rey resaltó la necesidad de estudiar a fondo cualquier omisión que haya precipitado la tragedia, y también comentó que se está adelantando un proceso sancionatorio administrativo que podría terminar en sanciones graves para el colegio, desde amonestaciones hasta la suspensión o cierre definitivo de la institución.

