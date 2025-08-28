Un ataque con fusil estremeció la noche de este domingo en Cali: sicarios abrieron fuego con armas de largo alcance contra una camioneta blindada en el barrio El Vallado, en el oriente de la ciudad. El hecho dejó un muerto y al menos 8 heridos.

La balacera ocurrió hacia las 7:00 p. m. sobre la avenida Ciudad de Cali con carrera 39, donde sujetos en motocicletas interceptaron la camioneta y lo atacaron de manera indiscriminada. Testigos aseguran que los disparos fueron tan intensos que provocaron pánico entre los transeúntes de la zona.

Según las primeras informaciones, en la camioneta se transportaban tres hombres, quienes fueron blanco directo del atentado con fusil. Las autoridades desplegaron unidades de la Policía Judicial y el CTI para recopilar pruebas y avanzar en la investigación.

“Estamos en proceso de verificación de un incidente que ha sucedido en las últimas horas en el barrio El Vallado. Esperamos tener resultados muy pronto sobre los afectados y también sobre los responsables”, afirmó Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis por el momento y mantienen operativos para dar con los responsables de este hecho de violencia que volvió a sembrar zozobra en la capital del Valle.

