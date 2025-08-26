La situación fue controlada gracias a la rápida intervención de los guardias y el apoyo de la fuerza pública, sin que se registraran internos lesionados. El episodio, que causó tensión en la zona aledaña al centro penitenciario, pone de nuevo en el foco los desafíos de seguridad en las prisiones colombianas.

El incidente ocurrió en el patio 1A. Según W Radio, un grupo de internos causó disturbios, presuntamente con la intención de facilitar un intento de fuga.

Los detalles sobre las causas del motín aún no han sido esclarecidos, pero testigos reportaron gritos y objetos arrojados dentro del patio, lo que alertó a los guardias. La respuesta del Inpec fue inmediata. Guardias del centro carcelario lograron contener los disturbios rápidamente.

¿Qué pasa en Cali? Violencia se escala

El amotinamiento en Villahermosa se produce en un momento de alta sensibilidad en Cali, tras el reciente atentado cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, que dejó cinco muertos y 42 heridos.

