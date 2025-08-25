Sigue la consternación y angustia por la escalada de violencia que ha ocurrido durante los últimos días en Colombia y que ha dejado decenas de víctimas fatales. Uno de los blancos del terrorismo fue Cali, que el pasado 21 de agosto sufrió la detonación de un camión cargado de explosivos en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

El repudiable ataque dejó seis fallecidos y más de 80 personas heridas. Luego del caos y el luto que provocaron las acciones de los criminales, se conoció un video que mostró el momento exacto del atentado terrorista.

Un hombre se encontraba en una terraza de la parte más alta de un edificio mientras hacía una toma panorámica de la capital del Valle del Cauca. Cuando hacía un paneo en su grabación, se escuchó un fuerte estruendo.

Ante el sonido, la persona que grabó enfocó la cámara y mostró, sin darse cuenta, la detonación. Después del ruido de la explosión, en las imágenes se vio una inmensa nube de humo a kilómetros de distancia, pero su tamaño era lo suficientemente considerable para verse desde lejos.

#OPINE. Un ciudadano registró "sin querer queriendo" y en video, el atentado terrorista del pasado jueves 21AGO en la ciudad de Cali. El joven realizaba una toma panorámico desde lo alto de un edificio cuando inesperadamente se escucharon las dos detonaciones de los carrosbombas. pic.twitter.com/wsYrA1VRvV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 25, 2025

“Ay, gon… ¿eso qué fue?”, dijo el hombre una vez escuchó el estruendo. El hombre no salió de su asombro luego de ver el humo negro.

¿Qué se sabe sobre el atentado en Cali?

El Ministerio de Defensa ha puesto a las disidencias del ‘Estado Mayor Central’, comandadas por ‘Iván Mordisco’, como las principales responsables del crimen. Según el presidente, Gustavo Petro, la acción criminal sería una retaliación por parte de los criminales, luego de que las Fuerzas Militares debilitaran a esa estructura en el cañón del Micay.

Además, hubo dos capturas en el lugar del incidente, que serían los hombres que estaban adentro del camión detonado. Se trata de Walter Esteban Yonda Ipía, alias ‘Sebastián’ y Carlos Steven Obando Aguirre.

Ambos fueron retenidos por los ciudadanos una vez los vieron escapando. Inclusive, uno de ellos alcanzó a ser golpeado, por lo que la Policía tuvo que intervenir para evitar que el sospechoso muriera linchado; fue capturado.

Durante la noche del 22 de agosto, fue capturado Diomar Mancilla Flórez, alias ‘el Mocho’. El cabecilla hace parte de unas milicias urbanas y es señalado como el cerebro detrás del atentado.

