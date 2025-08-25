Como Jesús Antonio Villa fue identificado este hombre que falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves lesiones que le dejó el atentado contra una base aérea en Cali, el pasado jueves.

Él es la séptima víctima de este atentado terrorista protagonizado que se le adjudicó a las disidencias de las Farc y que desde el mismo día en el que detonaron un camión lleno de explosivos dejó 6 personas fallecidas.

En total hubo más de 70 personas heridas, algunas de ellas de gravedad y otras con solo esquirlas provocadas por esta explosión. Sobre estas, se espera un nuevo comunicado que dé claridad sobre su estado.

Jesús Antonio Villa sería un adulto mayor que estaba pasando por la zona en el momento de la explosión, informó Caracol Radio, y aunque luchó por su vida durante 4 días, la gravedad de las lesiones apagaron su corazón.

Amenazan al alcalde de Cali y a la gobernadora del Valle del Cauca

Los mandatarios de Cali, el alcalde Alejandro Eder, y del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro, enfrentan una amenaza. Han salido a la luz planes para asesinarlas por parte del frente Jaime Martínez, una desprendida de las disidencias de las Farc, comandada por alias ‘Iván Mordisco’. A través de esfuerzos de inteligencia, el bloque de búsqueda ha logrado frustrar estos planes y ha desmantelado aproximadamente el 90 % de esta célula armada.

El reciente atentado con explosivos cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó un saldo de siete personas muertas y más de 70 heridos, fue atribuido al mismo grupo y ha expuesto la gravedad de las amenazas contra Eder y Toro. Ambos líderes políticos han deducido que las acciones del grupo revelan una represalia directa por las medidas que han tomado contra dicho grupo, responsable de delitos como el narcotráfico y la minería ilegal en el municipio de Jamundí.

“No cederemos ante la intimidación”, aseguró Eder en diferentes declaraciones a medios de comunicación, reafirmando su compromiso con la seguridad de Cali y de Colombia. Persisten sus llamados al gobierno nacional para que se fortalezcan las estrategias de seguridad para combatir estos actos de terrorismo.

Toro, también agradeció al ejército y a la policía por garantizar su seguridad y prometió mantener la lucha contra la delincuencia en el Valle del Cauca. Las autoridades han incrementado la seguridad de los mandatarios, y otros líderes influyentes en ciudades como Bogotá y Medellín debido a la gravedad de la amenaza.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, declaró en un comunicado reciente: “No nos doblegaremos ante el terrorismo” y anunció una estrategia conjunta con las autoridades departamentales para defender a la ciudadanía de los atentados, desmantelar la estructura criminal Jaime Martínez y fomentar un cambio social y económico en la región.

Esta alarmante situación refleja un resurgimiento del narcoterrorismo y las amenazas directas contra líderes democráticamente electos, una violencia que no se vislumbraba desde los años 80. “Estas amenazas y ataques no son normales”, declaró Eder en una conferencia de prensa reciente, enfatizando en la crisis de seguridad profunda que afecta a Cali y a Colombia en general.

Fuentes policiales informan que desde junio, el bloque de búsqueda ha detectado y frustrado múltiples intentos de ataque por parte de la estructura de Jaime Martínez contra estos mandatarios. Gracias a la recopilación de evidencia contundente como documentos y fotografías, se aplicaron medidas de protección que evitó la ejecución de la amenaza.

