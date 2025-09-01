Un accidente mortal se produjo en la noche de este lunes primero de septiembre de 2025 en una carretera del Huila. En el tramo que conecta Altamira con Garzón, una tractomula atropelló a varias personas, dejando como saldo al menos cinco víctimas fatales y por lo menos 8 lesionados.

El siniestro se originó después de que un motociclista colisionó con un vehículo de carga y quedó atrapado. Al intentar socorrerlo, varios transeúntes fueron arrollados por la tractomula, según informó Blu Radio.

Los heridos fueron trasladados al hospital de Garzón para recibir atención médica. Las autoridades de tránsito permanecen en el sitio, levantan los cuerpos y llevan a cabo una investigación exhaustiva para aclarar lo ocurrido.

La Policía hizo un llamado a la población para que tenga paciencia durante las operaciones, asegurando que están gestionando la información y que compartirán los avances tan pronto sea posible.

“Ante el accidente ocurrido en el municipio de Altamira, les pedimos cordialmente un poco de paciencia. Las unidades de tránsito ya se encuentran en el lugar adelantando las diligencias y recopilando la información correspondiente, la cual será compartida en cuanto esté disponible”, aseguró la Policía, de acuerdo con la emisora.

#LoÚltimo 🚨 | Tragedia en la vía Altamira – Garzón (Huila): al menos cinco personas habrían muerto en un grave accidente de tránsito. 👉 Todo inició cuando una moto chocó contra un vehículo de carga y, en medio del auxilio, un tractocamión con fallas en los frenos arrolló a… pic.twitter.com/EVEswvlTGh — ElTrino.Co (@EltrinoCo) September 2, 2025

Exalcalde murió en accidente en Huila

El citado medio aseguró que dentro de los fallecidos se encuentra Héctor Alfonso, quien era exalcalde del municipio de Guadalupe, localidad del mismo departamento donde ocurrieron los lamentables hechos.

