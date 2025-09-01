En la noche de este domingo 31 de agosto, un momento de alarma se vivió en el Circo Hermanos Gasca, que actualmente se está presentando en Cali, cuando una trapecista perdió el equilibrio durante su acto en la cuerda floja y cayó desde varios metros de altura.

El incidente, captado en video por asistentes al espectáculo, ha generado conmoción en redes sociales y ha puesto en el foco las medidas de seguridad en este tipo de presentaciones circenses.

Hasta el momento, la organización del circo no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de la artista, lo que ha avivado especulaciones entre el público.

Un video que circula ampliamente en plataformas como X muestra a la trapecista, vestida con un traje azul ajustado y sosteniendo un largo poste de equilibrio. Pese a que inició su rutina con aparente confianza, con el paso de los segundos sufrió un leve tambaleo, posiblemente causado por un desajuste en su postura o un factor externo como una ráfaga de aire dentro de la carpa.

Pero fue justo después de extender una pierna hacia adelante cuando, inesperadamente, perdió el control: el poste se inclinó drásticamente hacia un lado y cayó, seguido por la trapecista que giró ligeramente en el aire durante la caída.

Acá, el video de lo sucedido:

Incidente durante el show de anoche en el Circo Hermanos Gasca. En medio de su presentación en la cuerda floja, una trapecista perdió el equilibrio y sufrió una caída accidental mientras el público de Cali presenciaba el espectáculo. El hecho quedó registrado en un video captado… pic.twitter.com/8dsySSKLBf — Entérate Cali – Noticias Cali (@EnterateCali) September 1, 2025

El impacto se produjo en una superficie que parece ser un colchón inflable de seguridad, colocado debajo de la cuerda para amortiguar posibles accidentes.

El audio del video capta murmullos de sorpresa y algunos gritos, reflejando el susto colectivo entre los espectadores, muchos de ellos familias con niños que asistían al ‘show’.

Este no es el primer incidente en la historia del circo. En octubre de 2024, Martín Gasca reveló un accidente grave durante una rutina, atribuido a inexperiencia, que pudo haber sido fatal. Otro evento en 2021 involucró a Martín y Juan en Bogotá, donde fallaron un salto cuádruple y cayeron en la red de seguridad, resultando en lesiones como contusiones faciales y problemas en la pierna, pero sin consecuencias letales.

En Barranquilla, en 2024, un acto en la “esfera de la muerte” con motocicletas terminó en choque, desestabilizando a los acróbatas. Estos precedentes resaltan los peligros inherentes al circo, donde factores como fatiga, condiciones ambientales o errores humanos pueden derivar en caídas.

La profesión de trapecista requiere años de entrenamiento en equilibrio, fuerza central y concentración, con postes que pueden medir hasta 10 metros para distribuir el peso.

