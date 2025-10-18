El nombre de Luis Alberto Rendón, el papá de la cantante Greeicy, sigue en el ojo del debate público, luego de haber sido capturado por graves delitos que habría cometido con unos escoltas. Los hombres son acusados de haber secuestrado y torturado a unos empleados de la finca de la artista en Llanogrande, Antioquia. Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando se desató el actuar por el presunto robo de una caja fuerte con elementos muy valiosos en la propiedad.

Recientemente, Semana reveló el expediente de las capturas de los escoltas, quienes habrían asegurado a la Policía que trabajaban para la reconocida cantante y su esposo, Mike Bahía. Los involucrados fueron identificados por las víctimas y revelaron sus nombres: Gélber Cárdenas, Kevin Bernal, Giovanni Alberto Hernández, Ariel Ospina y Brandon Steven Cruz. Según los empleados que sufrieron las torturas, de acuerdo con lo revelado por la revista citada, el primer mencionado fue el que orquestó los ataques.

Los hombres fueron detenidos en 2023 y, luego de dos años, involucraron al papá de Greeicy Rendón en el caso, sumado a los testimonios de los empleados de la finca, lo que desencadenó la captura del hombre.

De acuerdo con el expediente que reveló Semana, los escoltas presentaron sus carnets que los asociaba con una empresa de seguridad. Lo grave es que uno de los involucrados habría tenido vínculos con un paramilitar detenido en 2015, quien se dedicó a negocios de vigilancia al recobrar su libertad; aún se investiga su relación con posibles actividades criminales.

“‘Morcilla’ es su socio… en los Llanos, se dedicó al despojo de tierras. Le tienen varias denuncias, pero es que financia la compra de carros y armas para las empresas de seguridad”, asegura un testimonio recopilado por el medio de comunicación ya citado, sobre la relación del paramilitar con uno de los escoltas de la familia Rendón.

Situación con empresa de escoltas de Greeicy Rendón: ¿existe?

Según la revista, los miembros de seguridad harían parte de Shield Security Service, una empresa que brinda servicios de vigilancia y protección. Semana aseguró que intentó contactarse con la empresa, pero no hubo respuesta.

Lo intrigante que reveló el medio de comunicación es que los canales de comunicación ni siquiera aparecen en línea. Es decir, los teléfonos de dicha empresa aparecen desconectados, además de que en la dirección que les suministraron no conocen sobre Shield Security Service ni de los escoltas involucrados en la tortura. La situación ha llevado a preguntar si la firma a la que pertenecen los guardias se trata de una empresa fantasma.

