Ante la creciente ola de comentarios y la atención mediática que ha suscitado la investigación de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, la cantante rompió el silencio a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde defendió los valores de su familia y expresó su profundo dolor por la situación que atraviesan.

La intérprete de ‘Los besos’ publicó un video acompañado de imágenes familiares y una reflexión sobre los principios con los que fue criada.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano vienen de las personas con las que crecí”, expresó.

Greeicy destacó que su familia le inculcó valores como la honestidad, el trabajo duro y la justicia, y aseguró que confía plenamente en la integridad de sus seres queridos. “Me enseñaron a nunca pasar por encima de nadie, a ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera correcta”, añadió.

La artista también dejó entrever el impacto emocional que este proceso ha tenido en su vida personal, al manifestar: “Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos”.

Su mensaje, acompañado de frases como “Tiempo al tiempo, espacio a la verdad” y “Siempre con la frente en alto porque la conciencia limpia nos deja descansar”, fue interpretado por muchos de sus seguidores como una muestra de fortaleza ante la adversidad y una defensa de la inocencia de su padre.

¿Qué pasó con el papá de Greeicy Rendón?

La Fiscalía General de la Nación reveló que importantes pruebas desaparecieron del expediente judicial que involucra a Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de secuestro simple y tortura.

De acuerdo con el informe del ente acusador, la investigación se ha visto seriamente afectada por la pérdida de videos de cámaras de seguridad y registros de llamadas telefónicas, considerados elementos clave para esclarecer los hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023 en la finca de la artista, ubicada en Llano Grande, Antioquia.

Según el reporte, aquel día Luis Alberto Rendón habría citado a dos trabajadores de la propiedad, identificados como Elder Velázquez y José Francisco, para exigir explicaciones sobre la desaparición de una caja fuerte que, presuntamente, contenía una suma millonaria de dinero. En medio del interrogatorio, los empleados denunciaron haber sido retenidos contra su voluntad y sometidos a tratos violentos, motivo por el cual se abrió el proceso penal que hoy continúa en investigación.

El caso de Luis Alberto Rendón sigue bajo estricta reserva judicial, pero las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar un proceso transparente y riguroso que permita esclarecer lo sucedido y definir las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía informó que parte del material probatorio relacionado con este episodio no aparece en el expediente, lo que ha dificultado la reconstrucción precisa de los hechos. “La desaparición de pruebas como videos y registros de llamadas compromete el avance del proceso judicial y retrasa la obtención de conclusiones objetivas”, señala el documento oficial.

