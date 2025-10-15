Poco a poco se van conociendo detalles de lo que pasó el 8 de mayo de 2023 en la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía, ubicada en Rionegro, junto a la vivienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ahora es Cambio quien revela datos sobre los trabajadores que acusan a Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy, y a otros cinco hombres de haberlos torturado durante varias horas en diferentes espacios de esa vivienda.

El medio de investigación señaló como “desgarradores” los testimonios de Élder y Francisco, los dos trabajadores que aseguran haber sido “torturados” en la vivienda de la cantante. Aquel día, ellos dos estaban en la finca de Greeicy Rendón porque habían sido contratados para construir una especie de muro que les ayudara a contener derrumbes para las épocas de lluvia.

Élder tiene 38 años y Francisco, 61. Este último tiene una discapacidad auditiva, pero la investigación que adelanta la Fiscalía, basada en las declaraciones de las presuntas víctimas, señala que eso no fue un impedimento para que lo encerraran en cuarto, lo amarraran, le pegaran con un arma en la cabeza, lo golpearan en el cuerpo y hasta, supuestamente, lo golpearan con un martillo. De hecho, dice Francisco que en medio de toda esta “tortura” se le cayó el dispositivo que usa para escuchar.

Dice lo publicado en Cambio, que va acorde a lo que señaló Semana, que fue “don Alberto”, como llaman a Luis Alberto Rendón, quien los llamó cerca de las 8 de la mañana para que entraran a la vivienda, donde ya los esperaban 5 hombres de negro que los separaron. A Francisco lo llevaron al cuarto de servicios, donde empezó una “tortura” —como la llama él mismo— que duró casi dos horas. A Élder, lo llevaron primero al gimnasio y luego al “módulo de música”, donde finalmente, dice la denuncia, lo torturaron.

Dice Élder que escuchó los gritos de Francisco y aunque a él no le pusieron una pistola en la boca, sí lo amarraron, lo golpearon y le metieron una manguera que le metieron hasta la garganta con la que le llenaban la boca de agua.

Aseguran los denunciantes que uno de los hombres de negro se llamaba Gelber y era él quien se comunicaba constantemente con “don Alberto” para reportarle que ninguno de los dos señalados había confesado el robo, que se especula rondaría los 1.700 millones de pesos, pues se habrían llevado joyas, dinero en efectivo y otros artículos de valor que estaban en una caja fuerte.

Finalmente, dice Cambio que fue un guarda de seguridad que estaba por la zona el que escuchó los gritos de Élder y Francisco, razón por la que llamó a la Policía. Cuando los agentes llegaron se dieron cuenta de la situación de los dos trabajadores, razón por la que pidieron refuerzos, que llegaron desde la vivienda de Álvaro Uribe Vélez, pues hacen parte del esquema de seguridad que siempre está custodiando esa zona.

Actualmente, el papá de Greeicy Rendón goza de una medida de prevención de la libertad en su casa, pero se espera que el proceso avance para saber si es hallado culpable.

