La captura de Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, sigue dando de qué hablar en Colombia. Rendón es acusado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro simple y tortura agravada, en un hecho ocurrido en 2023 dentro de una finca de la artista, ubicada en Llanogrande, Antioquia.

Semana dio a conocer los testimonios de las víctimas, dos empleados de la finca que habrían sido retenidos ilegalmente y sometidos a brutales agresiones físicas, con el fin de obtener información relacionada con un hurto millonario.

“Me pegaba puños en la cara y en el cuerpo. Luego el tipo robusto sacó una pistola de color negro y me pegó un cachazo en la cabeza y me reventó. Este mismo cogió una cuerda que había ahí de color cabuya, como café clarita, y me amarró todo el cuerpo a una columna de metal que había en ese apartamento”, recogió la revista según información de la Fiscalía.

Oscura práctica a la que habrían sido sometidos trabajadores de finca de Greeicy Rendón

Los afectados comentaron que fueron amarrados a una columna de acero, golpeadas con martillos y armas de fuego, e incluso sometidos a una práctica conocida como ‘submarino seco’, que consiste en introducir mangueras en la boca con la llave del agua abierta, simulando un ahogamiento.

“En esas, me tiraron al piso y me metieron una manguera en la boca y le abrían a la llave del agua y me cogía del cuello hasta que me intentaba ir todo el aire, me soltaban y otra vez repetían el mismo proceso [sic]. Eso lo hicieron varias ocasiones y me pegaron varias veces. Después de esto, nos encerraron en una habitación bajo llave”, señaló la víctima de las torturas.

Asimismo, el citado medio dio a conocer, a través de los relatos, que eran varios sujetos los encargados de presionar a los trabajadores de una manera violenta.

“Yo ya esperaba la muerte, porque estaba indefenso, asustado, amarrado completamente con esa cuerda, mientras ese tipo me golpeaba, mientras que uno de ellos me custodiaba para que yo no intentara hacer nada y, de manera constante, entraba y salía otro de los tipos”

¿Cuánto dinero se habrían robado de finca de Greeicy Rendón?

La caja fuerte robada en la finca de Greeicy contenía más de 1.000 millones de pesos y una cantidad importante de joyas de lujo. De acuerdo con la Fiscalía, Luis Alberto habría organizado un plan de justicia por mano propia para recuperar los bienes, contratando a varias personas para ejecutar las torturas y retenciones.

Durante la audiencia, el señalado no aceptó los cargos en su contra y recibió una medida de detención domiciliaria, mientras su proceso judicial avanza ante las autoridades.

