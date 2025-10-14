Poco a poco se siguen conociendo detalles de la captura de ‘el Cachorro’, como también se le conoce a Luis Alberto Rendón, el papá de la cantante colombiana Greeicy Rendón. El hombre es acusado por los delitos de secuestro y tortura y la Fiscalía continúa buscando pruebas en su contra, luego de la denuncia hecha por dos trabajadores de una finca en la que hubo un robo en 2023.

Precisamente, el hecho por el que se le señala es ese: cuando Greeicy y su esposo, Mike Bahía, estaban fuera del país, hubo un robo en la finca que, entre joyas, dinero y otros artículos que se robaron, asume a 1.700 millones de pesos. Un grupo de seguridad llegó al lugar y acusaron a dos trabajadores de estar detrás del robo. Dicen estas dos personas que los torturaron, golpearon y hasta les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlos confesar un delito que ellos no cometieron.

Del caso no se volvió a saber nada sino hasta ahora, dos años después, que detuvieron al papá de Greeicy Rendón. El Tiempo reveló que el sábado 11 de octubre, agentes de la Policía estaban haciendo patrullajes normales en el barrio Lourdes, en Cali. En el puesto de control detuvieron un Nissan Kicks blanco en el que se movilizaba Luis Alberto.

Como es normal, al padre de Greeicy le solicitaron los documentos y al revisarlos en el sistema, se dieron cuenta que había una orden de captura en su contra emitida por un juzgado de Rionegro, Antioquia. Fue precisamente en ese departamento donde sucedió el robo. Al parecer, ni él sabía que esto existía, razón por la que no se había presentado ante las autoridades.

Por esta orden de captura, ‘el Cachorro’ fue detenido y se les informó a las autoridades judiciales de la estación policial de Meléndez. La noticia trascendió casi 24 horas después, hasta la noche del domingo, sin embargo, durante el fin de semana se adelantó el proceso.

La Fiscalía quiere imputarle a Rendón los delitos de tortura y secuestro simple y así lo presentó en las audiencias preliminares de este fin de semana. Sin embargo, él no aceptó los cargos.

Lo que sí sucedió es que el ente acusador pidió al juez privar de la libertad a Luis Alberto Rendón, razón por la que él fue enviado a su casa bajo la medida de detención domiciliaria mientras se decide su situación y se avanza en el caso.

Los nombres de las personas que señalan al papá de Greeicy aún no se han dado a conocer, así como tampoco otros detalles del expediente. De hecho, tampoco hay razón sobre los cinco hombres de seguridad que llegaron a la casa de la cantante el día del robo, pues ellos serían los principales autores materiales de los actos de presión y de la detención de las dos presuntas víctimas.

