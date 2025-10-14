El artista de éxitos inmortales como ‘Renuévame’ y ‘Enciende una luz’ se tomará el Movistar Arena el próximo 16 de octubre de 2025 para una noche que promete ser épica. Pero lo mejor de todo es que este encuentro no solo será un recorrido por sus himnos que han marcado a varias generaciones, sino también una plataforma para las nuevas y más frescas voces del género, garantizando una conexión única entre clásicos y la música actual.

Marcos Witt: Un ícono que trasciende generaciones

Si hablamos de música cristiana, es imposible no mencionar a Marcos Witt. Con más de 40 años de trayectoria y cinco Latin Grammy en el bolsillo, es un cantante, compositor y conferencista referente indiscutible del góspel en español. Sus canciones son himnos de esperanza que millones de personas cantan en todo el mundo. Ahora imagínese cantar a todo pulmón ‘Dios de pactos’ o ‘Enciende una luz’ en el Movistar Arena: pura emoción garantizada.

Invitados que le van a volar la cabeza

La movida de este concierto es mucho más grande de lo que se espera, pues Witt ha decidido darle la bienvenida a la nueva generación de artistas que están refrescando el góspel. Esta es la cuota de talento que se suma a la fiesta:

Sarai Rivera: es la cuota de autenticidad y sensibilidad espiritual. Desde los 12 años componiendo, Sarai ha roto las plataformas digitales, como lo demuestra su tema ‘Llévame allá’, que acumula más de 4 millones de reproducciones en YouTube. Una voz que sin duda está llamada a grandes cosas.

es la cuota de autenticidad y sensibilidad espiritual. Desde los 12 años componiendo, Sarai ha roto las plataformas digitales, como lo demuestra su tema ‘Llévame allá’, que acumula más de 4 millones de reproducciones en YouTube. Una voz que sin duda está llamada a grandes cosas. Factor de Cambio: representando a Argentina, esta banda ha sabido conectar con los jóvenes gracias a un sonido súper fresco y genuino. Ellos demuestran que el mensaje de fe puede pasar de los altares a las ‘stories’ de Instagram y a las ‘playlists’ de Spotify.

representando a Argentina, esta banda ha sabido conectar con los jóvenes gracias a un sonido súper fresco y genuino. Ellos demuestran que el mensaje de fe puede pasar de los altares a las ‘stories’ de Instagram y a las ‘playlists’ de Spotify. Eccos: Steven y Lluvia Richards conforman este dueto que, además de ser compositores y productores top, transmiten una espiritualidad auténtica y vulnerable con canciones como ‘Cicatrices’.

Próximo 16 de octubre, Movistar Arena se envolverá en música góspel

Este no es solo un concierto, es la oportunidad de vivir una unión épica donde los himnos clásicos de Witt se encuentran con las propuestas más nuevas del género. Prepárese para una noche cargada de fe, gratitud y buena vibra.

Ojo con la fecha. El evento es el jueves 16 de octubre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá. Si quiere ser parte de esta experiencia única, no se pierda las últimas boletas disponibles. Ingrese a a www.tuboleta.com para asegurar su entrada. Recuerde que la edad mínima para asistir es de 12 años.

