El escándalo relacionado con el padre de Greeicy Rendón, Luis Alberto Rendón conocido como ‘El Cachorro’, ha tenido gran impacto mediático y ha generado conmoción en el país. La detención que tuvo lugar el 12 de octubre de 2025 se basa en la supuesta implicación de Rendón en los delitos de secuestro y tortura agravada, vinculados con la agresión a dos personas que supuestamente participaron en el robo millonario a la finca de la reconocida cantante el 12 de mayo de 2023.

La víctima de este robo fue la residencia de Greeicy Rendón, en Llanogrande, Antioquia, de donde se perdieron joyas, bienes valorados y una suma de aproximadamente 1.700 millones de pesos, los cuales se guardaban en una caja fuerte. En ese momento, Greeicy y su pareja Mike Bahía se encontraban en el exterior asistiendo a los Premios Billboard.

Tras ser notificados del robo, la pareja contrató una empresa de seguridad privada para investigar lo sucedido. En una violenta secuencia de hechos, dos sospechosos fueron retenidos ilegalmente y sometidos a agresiones físicas y amenazas, presuntamente buscando una confesión sobre el paradero de los bienes robados.

Los sospechosos eran dos trabajadores que habían sido contratados para limpiar una piscina, que posteriormente denunciaron a los presuntos responsables del secuestro, pero no ayudaron a esclarecer el robo en la vivienda de Greeicy Rendón. Durante 2023, cinco personas fueron capturadas e imputadas por estos hechos, por lo que fueron puestas bajo medida de aseguramiento domiciliaria mientras la investigación seguía su curso.

Este escándalo dedicó un inesperado giro en octubre de 2025, cuando medios reportaron que Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, también estuvo implicado en la retención y agresión a los dos sospechosos del robo.

Las audiencias preliminares están en proceso, y la Fiscalía General de la Nación ha presentado pruebas materiales para vincular a Luis Alberto Rendón en los delitos de secuestro y tortura agravada. ‘El Cachorro’, buscando proteger su nombre, ha rechazado los cargos y ahora espera la decisión de la corte.

En Telemedellín mostraron un aparte de la audiencia, en la que el papá de Greeicy Rendón habló frente a una juez y escuchó parte de las pruebas que hay en su contra:

Las audiencias iniciales se llevarán a cabo durante la semana del 13 de octubre, cuando la Fiscalía presentará las evidencias reunidas hasta ahora. Si se demuestra su responsabilidad, Luis Alberto Rendón podría ser procesado por secuestro simple y tortura agravada, delitos que conllevan penas de prisión superiores a los 30 años.

Greeicy Rendón y Mike Bahía han mantenido mucho silencio sobre esta situación. En el momento del robo sí señalaron que estaban muy afectados y ella aseguró que se trataba de una “bomba atómica” en sus vidas.

