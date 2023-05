En las últimas horas se conocieron más detalles del hurto cometido el pasado fin de semana en la propiedad de la actriz y cantante ,Greeicy Rendón, y su pareja, Mike Bahía, ubicada en Llanogrande (Antioquia).

Si bien en un primer momento se mencionó el hurto de joyas y otros objetos de valor, al parecer, el robo es millonario, pues nuevas versiones indican que sujetos extrajeron de la finca una caja fuerte con más de $ 1.000 millones.

Pero allí no termina todo. Empleados de seguridad que llegaron al inmueble, presuntamente —según dio a conocer la Fiscalía en la audiencia de legalización de la captura—, golpearon y secuestraron a dos trabajadores que estaban en la finca, supuestamente, por ser sospechosos del robo. Los capturados no aceptaron cargos.

MiOriente conoció que personal de seguridad de la parcelación y otras personas alertaron a la Policía Nacional sobre lo sucedido, ante los llamados de auxilio que se escuchaban al interior de la finca de la artista.

“Amarraron a las personas , los golpearon, les pusieron hasta una manguera en la boca”, se dijo en la audiencia de legalización de la captura.

Asimismo, uno de los agredidos relató que: “me pegaban. Empecé a perder el conocimiento porque estaba ya débil de los golpes. Me insistía (uno de los hombres de seguridad) que dónde estaba la caja fuerte y me metía el cañón de la pistola en la boca, y me decía que si yo no cantaba me atendría a las consecuencias”.

El hombre enfatizó que no sabía de qué caja fuerte le estaban hablando y tras la llegada de la Policía señaló quiénes eran los agresores.

Finalmente, los cinco hombres fueron capturados —recordemos que no aceptaron los cargos— y tras las audiencias que comenzaron el pasado lunes, les fueron imputados los delitos de secuestro y tortura agravada. Tras la última audiencia realizada esta mañana, se dio medida de aseguramiento domiciliario a los presuntamente implicados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables del millonario hurto en la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía.