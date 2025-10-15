La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por secuestro simple y tortura a Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante Greeicy Rendón, por su presunta participación en la retención y agresión de dos trabajadores en la finca de la artista, en Llanogrande, Antioquia, el 8 de mayo de 2023.

Las víctimas, identificadas únicamente como Elder y Francisco, denunciaron haber sido golpeadas brutalmente por cinco hombres vestidos de negro, quienes actuaron bajo las órdenes del acusado.

Los trabajadores fueron señalados falsamente del robo de una caja fuerte y sometidos a torturas físicas y psicológicas: Francisco, de 61 años y con discapacidad auditiva, recibió golpes con un martillo y un cachazo en la cabeza, mientras que Elder fue asfixiado con una manguera introducida en su garganta y golpeado hasta perder el conocimiento, detalla Cambio.

“El mensaje de la Fiscalía en el caso fue claro: en Colombia no se puede hacer justicia por mano propia. Por eso, imputó cargos a Rendón por secuestro simple y tortura. En el proceso también reposan los informes de Medicina Legal que confirman que a Francisco y Elder les dieron incapacidades de 20 días por la gravedad de las heridas”, añade ese medio al respecto.

Según los testimonios, los agresores mantenían comunicación constante con Rendón, quien habría supervisado los hechos y mostrado conocimiento de las agresiones, al igual que su esposa.

La Policía llegó al lugar tras la alerta del celador y, con apoyo de uniformados de la finca vecina del expresidente Álvaro Uribe, rescató a las víctimas y capturó a los responsables materiales.

Rendón, detenido meses después, no aceptó los cargos, pero deberá enfrentar juicio bajo detención domiciliaria.

