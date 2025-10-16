La modelo y actriz Jimena Rugeles, actual pareja del reconocido director de cine Simón Brand, exesposo de la presentadora Claudia Bahamón, sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de reflexión que muchos interpretaron como una respuesta directa a los comentarios malintencionados que ha recibido en redes sociales desde que se hizo pública su relación.

(Vea también: ¿Quién es la nueva novia de Simón Brand? Ya no oculta su relación tras ruptura de Claudia Bahamón)

Aunque la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, Claudia Bahamón, ha mantenido total silencio sobre este tema, tanto ella como Brand han continuado con sus vidas y hoy se encuentran en nuevas etapas sentimentales. Por su parte, el director sostiene un noviazgo estable desde hace varios meses con Jimena Rugeles, quien no ha dudado en compartir algunos momentos junto a él en sus redes sociales.

A diferencia de Simón Brand, quien prefiere mantener un perfil bajo y una vida personal reservada, Rugeles es mucho más activa digitalmente y disfruta compartir con sus seguidores parte de su día a día, además de expresar el cariño que siente por su pareja. Esta exposición, sin embargo, ha provocado reacciones divididas entre los usuarios, algunos de los cuales han comparado su comportamiento con la relación anterior de Brand.

Hace unos días, Jimena publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías románticas junto a Simón Brand. Aunque muchos mensajes fueron de felicitación y buenos deseos, otros comentarios resultaron críticos e incluso ofensivos. Algunos usuarios escribieron frases como: “El señor Simón que no le gustaban las fotos con su familia, y ahora lo he visto más en fotos estos meses que en todos los años de casado con Claudia” o “a ella sí no le dice que no le haga publicaciones, siempre escondía a Clau, no lo merecía”.

Jimena Rugeles, novia de Simón Brand, respondió a los insultos que le llegan en redes

Frente a esta ola de críticas, la modelo decidió romper el silencio con un mensaje que fue interpretado como una respuesta elegante pero firme a quienes han cuestionado su relación.

“La peor violencia que habitamos es la doble moral. No es la violencia lo que nos degrada, sino la convicción de ejercerla en nombre de la razón. El ego encontró en la palabra su más perfecta arma y en la inconsciencia, su absolución. No se crean en el derecho de insultar violentamente a quien no conocen. Gracias”, escribió Jimena en sus historias.

En otra de sus historias se lee el comentario: “No se crean con el derecho de insultar violentamente a quien no conocen. Gracias”.

Sus palabras, cargadas de contenido filosófico y emocional, fueron vistas por muchos como una reflexión sobre el juicio social al que se enfrentan las figuras públicas y sus parejas. En cuestión de minutos, su publicación fue replicada por varias cuentas de entretenimiento, causando reacciones de apoyo por parte de quienes consideran que cada persona merece rehacer su vida sin ser juzgada.

Por su parte, Claudia Bahamón continúa concentrada en sus proyectos profesionales y su trabajo en televisión, demostrando una actitud serena frente a las conversaciones que surgen sobre su vida pasada y además ya presume a su nuevo amor.

Con este mensaje, Jimena Rugeles dejó claro que no está dispuesta a dejarse afectar por los ataques ni por las comparaciones, recordando a sus seguidores que detrás de cada historia pública hay seres humanos que también merecen respeto y empatía.

