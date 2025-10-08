Simón Brand, reconocido director de cine colombiano, vuelve a acaparar la atención mediática, aunque esta vez no por sus producciones cinematográficas, sino por su vida personal.

El cineasta caleño parece haber iniciado una nueva etapa sentimental junto a Jimena Rúgeles, una joven diseñadora que ha comenzado a consolidarse en el mundo del entretenimiento nacional gracias a su talento, carisma y belleza.

¿Quién es Jimena Rúgeles?

Según su perfil en redes sociales, Jimena es egresada de la Universidad de los Andes y ha desarrollado su carrera como modelo, actriz en comerciales publicitarios y representante de diversas marcas de ropa y productos de cuidado personal. Su imagen destaca por un estilo que combina lo artístico con lo natural, lo que le ha permitido ganar notoriedad y atraer la atención de seguidores en el entorno digital.

Además, la joven está actualmente estudiando actuación, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y consolidarse como una figura versátil dentro de la industria audiovisual colombiana.

La relación entre Simón y Jimena comenzó a ser comentada por los medios desde marzo de este año, cuando el director fue visto abrazado con una mujer durante el Festival Estéreo Picnic.

En aquel momento, se difundieron rumores sobre su separación de Claudia Bahamón, lo que dio pie a especulaciones sobre el inicio de su romance con Rúgeles.

Novia de Simón Brand publica fotos con el director

La situación se confirmó más recientemente cuando ambos compartieron fotos juntos en el Desierto de Mojave, en Estados Unidos, durante una fiesta temática. En esas imágenes, se les ve disfrutando del paisaje y la experiencia, mientras Jimena acompañaba la publicación con un mensaje que decía: “Daydreaming”, dejando ver la cercanía y complicidad que existe entre ellos.

Este nuevo capítulo en la vida de Simón Brand refleja un equilibrio entre su carrera profesional y su esfera personal. Si bien ha sido conocido por su trabajo detrás de cámaras, la atención del público ahora también se centra en su vida romántica, generando gran interés en redes sociales y medios de entretenimiento.

La relación con Jimena Rúgeles no solo ha llamado la atención por la diferencia de experiencia entre ambos, sino también por cómo la joven ha sabido construir su propio camino en el mundo del entretenimiento, logrando reconocimiento y admiración por su talento y autenticidad.

Además, esta unión ha resaltado por la manera discreta y natural en que ambos comparten momentos de su vida privada. Las fotos en el desierto, los gestos de cercanía y las publicaciones conjuntas evidencian que, más allá del ojo mediático, existe una conexión genuina entre los dos, basada en intereses comunes y experiencias compartidas.

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón?

Según reveló Ariel Osorio, la relación entre la presentadora Claudia Bahamón y Andrés Godoy parece consolidarse, pues ya han sido vistos juntos en distintos eventos sociales. Godoy, separado y exnovio de la periodista Andrea Guerrero, es socio gerente de la firma de abogados Godoy, liderando la práctica migratoria y la unidad de capacitaciones.

Egresado de la Universidad de los Andes, cuenta con una sólida trayectoria profesional. Durante la final de un certamen de belleza de Miss Universe Colombia, Bahamón y Godoy se mostraron afectuosos: se abrazaron, se besaron y permanecieron tomados de la mano, evidenciando que su vínculo es público y estable.

