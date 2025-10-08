La polémica entre Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, y Lily Díaz, exesposa de Evelio Escorcia, volvió a encenderse después de varios meses de silencio. Todo comenzó con la difusión de una fotografía en la que Dayana aparece besando a Evelio, entonces esposo de Lily.

La imagen se viralizó rápidamente, desatando rumores sobre una presunta relación entre ambos. El revuelo fue mayor porque, en ese momento, Lily Díaz se encontraba en la última etapa de su embarazo gemelar y, además, Dayana era su cuñada.

Durante todo este tiempo, Lily Díaz optó por mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, en la noche del 7 de octubre, decidió hablar públicamente a través de sus historias de Instagram, donde se mostró directa, emocional y contundente.

“Yo estaba enfocada en construir vida; se podía caer el mundo y a mí no me iba a importar”, expresó Lily al recordar cómo vivió el escándalo mientras esperaba a sus hijos. Aseguró que siempre intentó actuar con prudencia y respeto, incluso en los momentos más difíciles: “Jamás le falté el respeto a la señora Dayana. Cuando me enteré, lo llevé en privado; yo soy una mujer prudente, una dama”.

Lily también relató que Dayana le escribió desde un número desconocido —mensaje que asegura haber grabado—, pero que nunca buscó confrontarla. “Ella se enojó porque una página de chismes publicó un comentario fuera de contexto y la gente comenzó a recordar sus errores del pasado. Yo no tengo la culpa de eso, Dayana. Guardé silencio por mis hijos”, añadió.

La situación tomó un nuevo giro cuando Lily compartió audios atribuidos a Dayana Jaimes, en los que se escuchan fuertes insultos y descalificaciones. En las grabaciones, Dayana le dice a Lily frases como: “Yo a ti no te dañé ningún matrimonio, ridícula. Deja de ser tan payasa y ubícate”. Además, la acusa de victimizarse y la compara de manera despectiva: “Yo soy la viuda de Martín Elías; tú eres la que dejaron. Te pusiste a parir pensando que ibas a retener a un hombre. Supérame”.

En los audios, Dayana niega tener una relación actual con Evelio Escorcia, asegurando que trabaja y no depende de ningún hombre: “Yo no tengo nada con ese hombre… no necesito embarazarme para que me mantengan”. También afirma que si hubiera querido, “habría quedado embarazada de él hace años”.

Dayana Jaimes le respodió a Lily Díaz

Luego de las declaraciones de Lily, Dayana respondió con una advertencia. En sus redes sociales, aseguró que posee pruebas relacionadas con la vida privada de la otra parte y que, de ser necesario, las hará públicas. Además, dijo estar harta del hostigamiento y anunció que interpondrá una denuncia por la publicación de sus datos personales y por las amenazas que asegura haber recibido, incluso de familiares de Lily.

“La gran diferencia es que, en mi caso, estando casada nunca se escuchó un comentario sobre mí con otro hombre, mientras que tú tienes varios en tu lista y sabes muy bien con quién te veías aquí en Valledupar y lo sigues haciendo. Mañana interpondré una denuncia por la publicación de mis datos personales y todas las amenazas que he recibido, incluso de tu propia familia, con mi nombre propio. Ah, y pídele a Dios que nunca haga públicas las pruebas que tengo en tu contra mientras eras ‘felizmente casada'”, escribió Jaimes.

“He recibido innumerables mensajes amenazantes. Prefiero manejar esto de manera legal, porque estamos en Colombia y hay que cuidarse mucho”, expresó Evelio. Finalmente, dijo confiar en que la verdad saldrá a la luz y que su intención no es escalar el conflicto, sino proteger a su hija y mantener la paz familiar.

La controversia entre los tres continúa generando reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Dayana y Lily se dividen entre el apoyo y las críticas. Por ahora, ambas han dejado claro que no buscan reconciliarse y que las diferencias se resolverán, como dijo Evelio, “por la vía legal”.

