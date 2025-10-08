Alrededor del género vallenato y sus grandes exponentes, hay un gran escándalo que se está llevando todos los focos y es la revelación que hizo la hija de Diomedes Díaz, Lily, quien rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de su exesposo con Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías, su cuñada.

Anteriormente, ya se había conocido una foto de Evelio Escorcia besándose con Dayana Jaimes, lo que causó toda una ola de indignación entre los seguidores de Martín y de la familia Díaz, quienes no esperaban encontrarse con una imagen de semejantes proporciones y que sacudió, sin remedio, la conexión familiar y el respeto que debería existir entre ellos.

Por medio de una publicación en redes sociales, Lily Díaz contó que ella había decidió guardar silencio sobre esta supuesta infidelidad por amor a sus hijos, ya que a ella le importa más el bienestar de ellos que entrar en este tipo de discusiones y peleas, pero que debido a una serie de mensajes que le envío por WhatsApp la viuda de Martín Elías, tomó la decisión de hablar.

Noticia en desarrollo…

