‘Masterchef Celebrity Colombia‘ se ha consolidado como uno de los programas más vistos y comentados de la televisión nacional. Desde hace más de diez años, el ‘reality’ culinario ha logrado conquistar a los televidentes gracias a la competencia, la dinámica de los retos y, sobre todo, por la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento que participan en cada temporada.

Entre los rostros más queridos del programa está el de Claudia Bahamón, quien ha acompañado a los participantes durante varias ediciones como presentadora. Su carisma, cercanía con el público y profesionalismo la han convertido en una de las piezas clave del éxito del formato.

Sin embargo, recientemente la huilense sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales un episodio de salud que casi la obliga a ausentarse de las grabaciones.

El problema de salud que sufrió Claudia Bahamón

El pasado martes primero de octubre, Bahamón compartió a través de su cuenta oficial de Instagram lo que ocurrió durante uno de los retos de campo de la competencia. La presentadora confesó que, mientras acompañaba a los concursantes en medio de una grabación fuera del set, sufrió una afectación ocular que le generó gran incomodidad.

En sus historias, Claudia explicó que fue diagnosticada con blefaroconjuntivitis, una inflamación que provoca enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad en los ojos. La presentadora relató que, normalmente, durante los retos de campo suele utilizar gafas de sol, pero en esta ocasión la razón no era únicamente estética, sino para disimular la molestia.

“Normalmente, cuando voy a retos de campo me pongo gafas, pero esta vez tiene una razón especial. Amigos, me dio blefaroconjuntivitis”, contó Bahamón a sus seguidores, acompañando su mensaje con imágenes que mostraban su ojo afectado.

A pesar de las molestias, la conductora del programa decidió no detener su trabajo y continuar grabando. Con unas gafas oscuras logró disimular la inflamación y así cumplir con su papel en el reality, demostrando una vez más su compromiso con el formato y con el público que la sigue semana a semana.

Este episodio también le hizo recordar otros momentos complicados relacionados con su salud, aunque destacó que siempre ha encontrado la manera de sobreponerse para cumplir con sus responsabilidades profesionales.

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón?

Más allá de este inconveniente de salud, Claudia Bahamón también ha sido noticia en las últimas semanas por su vida personal. Recientemente fue vista en las instalaciones de RCN en compañía de un hombre con quien compartía gestos de cariño, lo que despertó rumores sobre un nuevo romance.

Según informó el programa ‘La Corona TV’, se trataría de Andrés Godoy, abogado y hermano de la reconocida actriz Estefanía Godoy. La información fue respaldada por el periodista Ariel Osorio, quien aseguró que no se trataría de un encuentro ocasional, sino de una relación que estaría tomando fuerza.

Godoy es egresado de la Universidad de los Andes, gerente de su propia firma de abogados y, además, tuvo una relación anterior con la periodista deportiva Andrea Guerrero. Al parecer, la relación con Bahamón ya no se oculta, pues han sido vistos juntos en repetidas ocasiones, lo que refuerza la versión de un romance estable.

Claudia Bahamón continúa consolidándose como una de las presentadoras más queridas de la televisión en Colombia. Su estilo cercano, su carisma y su profesionalismo le han permitido mantenerse vigente y ser la cara de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, un formato que cada año genera conversación en redes sociales y se posiciona como líder de audiencia.

Aunque el problema de salud que vivió encendió las alarmas entre sus seguidores, la presentadora dejó claro que su estado no reviste gravedad y que sigue adelante con las grabaciones del programa. A esto se suma la atención mediática que despierta su vida personal, en la que todo indica que un nuevo capítulo sentimental comienza a escribirse junto a Andrés Godoy.

Con esta combinación de profesionalismo y carisma, Bahamón sigue demostrando por qué es una de las presentadoras más queridas y admiradas del país, tanto en lo personal como en lo profesional.

