La noche de este domingo 28 de septiembre estuvo marcada por la emoción, la belleza y la expectativa alrededor de la elección y coronación de Miss Universe Colombia 2025, certamen transmitido en vivo por el Canal RCN.

Después de un mes de competencia y preparación, finalmente se conoció a la nueva reina que llevará la banda tricolor a Miss Universo en Tailandia, el escenario internacional de la belleza.

¿Quién ganó Miss Colombia 2025?

Vanessa Pulgarín Monsalve, de 33 años, representante de Miss Antioquia, llega a Miss Universe Colombia 2025 con la experiencia de modelo y exreina, consolidando una carrera marcada por disciplina, elegancia y resiliencia.

Su trayectoria en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza la han preparado para enfrentar los retos del concurso con seguridad y profesionalismo. Vanessa se define como una mujer que convierte cada obstáculo en una oportunidad para crecer.

Su autenticidad y fortaleza la han llevado a brillar incluso en situaciones difíciles, demostrando que la verdadera belleza no solo se refleja en el exterior, sino en la capacidad de aprender, reinventarse y mantenerse fiel a sí misma.

Con su participación en el certamen, Vanessa Pulgarín no solo busca la corona, sino también inspirar a otras mujeres a ver los desafíos como escalones hacia el éxito y a reconocer que la autenticidad y la perseverancia son las claves para destacar en cualquier escenario.

¿Cómo eligieron a la nueva Miss Universo Colombia 2025?

La velada comenzó con un ‘show’ musical encabezado por Andrés Altafulla, reciente ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’. El artista presentó algunas de sus nuevas canciones durante el primer desfile de las candidatas, dando apertura oficial a la transmisión.

Sin embargo, su participación no estuvo exenta de polémica: en redes sociales varios televidentes cuestionaron la elección del cantante para abrir la gala, pues consideraron que su propuesta no encajaba con la atmósfera del concurso. Aun así, la producción siguió adelante y la noche continuó con los desfiles en traje de baño, gala y entrevistas.

Uno de los momentos más esperados fue la revelación de las 16 semifinalistas, seleccionadas entre más de 30 aspirantes que lucharon por un cupo en esta fase decisiva.

El jurado, conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar, evaluó aspectos como el porte, la seguridad en el escenario, la oratoria y el compromiso social de cada candidata. La elección despertó intensas reacciones del público, que también tuvo la oportunidad de participar con sus votos a través de la página oficial del certamen.

El clímax de la noche llegó con la elección de la nueva Miss Universe Colombia 2025, quien recibió la anhelada corona en medio de aplausos, luces y lágrimas de emoción. La nueva reina no solo asume el reto de representar a Colombia en Tailandia, sino también la responsabilidad de ser vocera de causas sociales y culturales que reflejen el espíritu del país.

La gala estuvo enmarcada por un despliegue de música, moda y talento, con presentaciones de artistas invitados como Ácido Pantera y Duplat, quienes pusieron el ritmo a una noche cargada de energía.

