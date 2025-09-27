El canal RCN estrenó hace unas semanas el ‘reality’ Miss Universe Colombia, certamen que este domingo 28 de septiembre elegirá a la representante del país en el concurso internacional que se llevará a cabo en Tailandia en noviembre.

La expectativa es alta, pues el evento busca posicionarse como la plataforma oficial para escoger a la mujer que llevará la banda de Colombia en la próxima edición de Miss Universo.

En medio de esta coyuntura, la exreina y ex Señorita Colombia Daniella Álvarez habló con Pulzo y expuso su opinión sobre el certamen, dejando claras sus reservas frente al mismo y destacando su preferencia por el concurso tradicional que se lleva a cabo en Cartagena.

Con franqueza, la exreina no dudó en señalar que para ella, el Concurso Nacional de Belleza sigue siendo el “real”, el de siempre, y al que considera la verdadera institución de la belleza en el país.

“Deseo y anhelo que mi concurso, el Señorita Colombia, el tradicional, el real, el de siempre en Cartagena, vuelva a tener la fuerza que lo caracterizó. Si se ha debilitado, espero que renazca con más fuerza”, expresó Álvarez.

Daniella Álvarez habló de las mujeres trans en los conursos de belleza

Pero su intervención no se quedó solo en la defensa del certamen cartagenero. Daniella también fue consultada por un tema que ha causado debate en los últimos años: la participación de mujeres trans en concursos de belleza. Al respecto, la exseñorita Colombia fue clara en su postura.

“Yo sigo manteniendo mi propia posición. Siempre he sido una mujer que está en pro de la diversidad y en pro de la inclusión, pero siento que todas las personas deben competir en igualdad. Es decir, si yo fuera mujer trans, competiría en un concurso trans. Creo que esa es la manera más igualitaria para que todos puedan triunfar”, afirmó.

De inmediato, enfatizó que no tiene nada en contra de las mujeres trans ni de la comunidad LGBTIQ+. “Ellos saben que los quiero, los amo, los abrazo y soy muy respetuosa de las decisiones que cada quien tome para su vida. Lo que me gusta es cuando las personas se enfrentan a competencias en igualdad de condiciones”, agregó.

Daniella Álvarez y su proyección internacional

Más allá de la polémica en torno a Miss Universe Colombia, la exreina continúa brillando en escenarios internacionales. Su trayectoria no solo la ha consolidado como referente de belleza, sino también como ejemplo de empoderamiento y superación personal.

En los últimos años, Álvarez ha sido invitada a participar en diferentes iniciativas de impacto global, lo que ha fortalecido su papel como una figura que inspira dentro y fuera del país. Una de las noticias más recientes y significativas en su carrera es su regreso a la Semana de la Moda en París, uno de los eventos más importantes y prestigiosos de la industria.

Con entusiasmo, Daniella compartió la noticia en sus redes sociales, expresando la emoción que siente por regresar a un escenario en el que se dan cita los grandes exponentes del diseño y la creatividad.

“Los sueños se cumplen y a veces se repiten. Nos vamos a la Semana de la Moda en París”, escribió en una publicación acompañada de una imagen alusiva al evento, confirmando su participación como invitada especial este 29 de septiembre.

Este logro reafirma el alcance internacional que ha alcanzado la exreina, quien no solo es recordada por su paso en el certamen nacional, sino también por su historia de vida, marcada por la resiliencia y la capacidad de salir adelante pese a las adversidades de salud que enfrentó años atrás.

