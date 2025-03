Álvarez contó que le dijeron que ese tumor podría ser un linfoma, un cáncer que afecta al sistema linfático, explica Mayo Clinic, que combate los gérmenes y enfermedades.

La barranquillera, que estudió en el colegio con Paulina Vega y Ariadna Gutiérrez, entonces se apegó a su fe a Dios para que le cambiara el diagnostico y, cuando le hicieron la biopsia del tumor, encontraron que en realidad no era un linfoma, sino “un tumor de bajo grado que había que retirar” y que no necesitaba de quimioterapia.

¿Qué tipo de cáncer es un linfoma?

Este cáncer se origina en las células sanas del sistema linfático; estas cambian y se reproducen sin control, señala el portal especializado en salud. Los linfomas pueden desarrollarse en diferentes áreas del sistema linfático, como los ganglios linfáticos, las amígdalas, el bazo y la médula ósea, pero puede afectar otros órganos del cuerpo.

Existen dos tipos principales de linfoma: el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se caracteriza por la presencia de células específicas llamadas células de Reed-Sternberg. Por otro lado, el linfoma no Hodgkin abarca una variedad de tipos de linfoma que no presentan estas células características.

¿Qué tan grave es un linfoma y cuáles son los síntomas?

Algunos de los síntomas, de acuerdo con MedlinePlus, son:

Agotamiento extremo todo el tiempo.

Fiebre y escalofríos intermitentes.

Picazón inexplicable en el cuerpo.

Pérdida de peso.

Pérdida del apetito.

Sudores nocturnos.

Inflamación de los ganglios linfáticos.

La gravedad depende de qué tan avanzada esté la enfermedad. No obstante, los linfomas detectados a tiempo se pueden manejar con el tratamiento adecuado e, incluso, en varias casos hay oportunidad de que las personas se recuperen por completo, indica Mayo Clinic.

